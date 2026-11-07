صلاح ورايس يطاردان رقمًا تاريخيًا ويبحثان عن كسر عقدة ألانيا

يدخل طرابزون سبور مواجهة ألانيا سبور، المقرر إقامتها غدًا الأحد، بأكثر من هدف، إذ يسعى لمواصلة انتصاراته ومطاردة صدارة الدوري التركي، وإنهاء عقدة ملعب منافسه، إلى جانب منح مدربه توماس رايس فرصة لمعادلة رقم تاريخي غائب منذ أكثر من ثلاثة عقود.

ويعيش طرابزون فترة مميزة تحت قيادة ريس، بعدما حقق 5 انتصارات متتالية في الدوري، على حساب جالاتا سراي برباعية نظيفة، وسامسون سبور بثلاثية دون رد، وبشكتاش بهدفين نظيفين، وريزه سبور بنتيجة 4-3، ثم غازي عنتاب بهدفين دون مقابل.

وسجل الفريق خلال هذه السلسلة 15 هدفًا، مقابل 3 أهداف فقط استقبلتها شباكه، وخرج بشباك نظيفة في 4 مباريات، ليصبح على بعد انتصار واحد من معادلة إنجاز المدرب البلجيكي أوربان برايمس، الذي قاد طرابزون لتحقيق 6 انتصارات متتالية في الدوري خلال موسم 1991-1992. ويعود هذا الرقم إلى نحو 34 عامًا، ما يمنح مواجهة الأحد أهمية تاريخية خاصة لتوماس ريس.

لكن مهمة طرابزون لن تكون سهلة، في ظل معاناته على ملعب ألانيا، إذ يعود آخر انتصار له هناك إلى 20 فبراير 2022، عندما فاز برباعية نظيفة، قبل أن يفشل في تحقيق أي انتصار خلال زياراته الخمس التالية في الدوري، مكتفيًا بتعادل واحد مقابل 4 هزائم.

وتكشف المواجهات المباشرة عن تقارب كبير بين الفريقين، بعدما التقيا في 23 مباراة رسمية، حقق طرابزون خلالها 8 انتصارات مقابل 9 انتصارات لألانيا سبور، وانتهت 6 مباريات بالتعادل.

ويحتل طرابزون سبور المركز الثالث برصيد 22 نقطة، ويأمل في مواصلة الضغط على فرق المقدمة، بينما يدخل ألانيا سبور اللقاء من المركز الثاني عشر برصيد 12 نقطة، بحثًا عن استعادة التوازن بعد خسارته الأخيرة أمام جنتشلربيرليجي.