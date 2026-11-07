لن تحتاج إلى تطبيقات تعديل الصور.. واتساب يفاجئ مستخدمي آيفون بميزة خارقة

يعمل تطبيق واتساب، على اختبار ميزة جديدة تعتمد على الذكاء الاصطناعي، تتيح للمستخدمين توسيع حدود الصور وإضافة تفاصيل جديدة خارج إطارها الأصلي، دون الحاجة إلى استخدام تطبيقات خارجية أو مغادرة التطبيق.

وتعتمد الميزة على تقنية الذكاء الاصطناعي Meta AI، لتوليد أجزاء إضافية من الصورة بما يتناسب مع محتواها الأصلي، وهو ما يساعد المستخدمين على تعديل أبعاد الصور وإعادة ضبط إطارها قبل مشاركتها في المحادثات أو نشرها عبر الحالة Status.

واتساب ينقل ميزة توسيع الصور بالذكاء الاصطناعي إلى آيفون



تأتي هذه الخطوة بعد أن قدمت آبل ميزة مشابهة ضمن تحديث iOS 27، تتيح توسيع الحواف الخارجية للصور باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي التوليدي المرتبطة بالمساعد Siri AI، بما يسمح بتغيير نسبة أبعاد الصورة أو تعديل طريقة تأطيرها.

لكن ميزة آبل تقتصر على هواتف آيفون التي تدعم تقنيات الذكاء الاصطناعي الخاصة بها، ما يجعل أصحاب الأجهزة الأقدم بحاجة إلى الاستعانة بأدوات خارجية للحصول على نتائج مشابهة.

والآن، ووفقا لما كشفه موقع WABetaInfo المتخصص في متابعة تحديثات واتساب التجريبية، يعمل التطبيق على توفير أداة مماثلة داخل إصدار iOS، بما يسمح للمستخدمين بتوسيع الصور مباشرة قبل إرسالها أو نشرها، دون الحاجة إلى التنقل بين التطبيقات المختلفة.

واتساب ينقل ميزة توسيع الصور بالذكاء الاصطناعي إلى آيفون



كيف تعمل ميزة توسيع الصور الجديدة في واتساب؟



تتوفر أداة توسيع الصور بالفعل لمستخدمي أندرويد منذ فترة، بينما بدأ واتساب اختبارها حاليا مع مجموعة محدودة من مستخدمي الإصدار التجريبي على هواتف آيفون.

ولاستخدام الميزة، يمكن للمستخدم فتح أي صورة من إحدى المحادثات، ثم الانتقال إلى شاشة تحرير الصور داخل واتساب، والتي تتضمن بالفعل مجموعة من المؤثرات وأدوات الذكاء الاصطناعي.

ومن المقرر أن تظهر أداة التوسيع الجديدة بجوار هذه الأدوات، وبمجرد الضغط عليها والانتظار لبضع لحظات، يتولى Meta AI تحليل الصورة وإنشاء تفاصيل إضافية خارج حدودها الأصلية، مع محاولة الحفاظ على تناسق العناصر الجديدة مع محتوى الصورة.

وبعد الانتهاء من المعالجة، يمكن للمستخدم معاينة النتيجة، ثم إرسال الصورة مباشرة إلى إحدى المحادثات أو نشرها عبر الحالة.

وفي حال عدم ظهور الأداة عند فتح صورة معينة، يمكن تجربة صورة مربعة، إذ قد يخفي واتساب خيار التوسيع عندما تكون أبعاد الصورة متوافقة بالفعل مع إطار العرض المدعوم.

هل يمكن التراجع عن تعديلات الذكاء الاصطناعي وإعادة المحاولة؟



من أبرز مزايا الأداة الجديدة أنها تمنح المستخدم حرية تجربة التعديلات أكثر من مرة، دون الالتزام بالنتيجة الأولى التي ينشئها الذكاء الاصطناعي.

فإذا لم تعجب المستخدم التفاصيل التي أضافها Meta AI إلى أطراف الصورة، يمكنه الضغط على خيار التراجع Undo للعودة إلى الصورة الأصلية، أو تشغيل أداة التوسيع مجددا للحصول على نتيجة مختلفة تماما.

كما يحتفظ واتساب بالصورة داخل شاشة التحرير حتى يقرر المستخدم إرسالها، ما يتيح له معاينة التعديلات ومراجعتها قبل مشاركتها مع الآخرين.

متى تصل ميزة توسيع الصور إلى جميع مستخدمي آيفون؟



لا تزال الميزة الجديدة في مرحلة الاختبار، إذ يختبرها واتساب حاليا مع عدد محدود من مستخدمي النسخة التجريبية على نظام iOS.

ولم يكشف التطبيق حتى الآن عن موعد رسمي لإتاحتها لجميع المستخدمين، لكن وصولها إلى آيفون سيمنح مستخدمي واتساب أداة إضافية لتحرير الصور بالذكاء الاصطناعي مباشرة داخل التطبيق، مع إمكانية توسيع الصور وتغيير أبعادها دون الحاجة إلى برامج متخصصة.