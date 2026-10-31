هل لاحظت التغيير القادم؟.. واتساب يستعد لإطلاق ميزة ستغير شكل حسابك تماما

يستعد تطبيق واتساب WhatsApp، لإطلاق ميزة جديدة تتيح للمستخدمين إضافة صور غلاف إلى حساباتهم الشخصية، في خطوة تهدف إلى منح الملفات الشخصية مظهرا أكثر تميزا وتوفير خيارات إضافية للتخصيص، بعدما كانت هذه الخاصية متاحة في السابق للحسابات التجارية WhatsApp Business فقط.

وتسمح الميزة الجديدة للمستخدمين بإضافة صورة عريضة تظهر في الجزء العلوي من الملف الشخصي، كما ستظهر صورة الغلاف داخل إعدادات التطبيق وعلى شاشة معلومات المحادثة عند فتح أي مستخدم لملف جهة الاتصال.

ومن المميز أن صورة الغلاف لن تحل محل صورة الملف الشخصي التقليدية، إذ يمكن للمستخدم الاحتفاظ بصورته الحالية وإضافة صورة الغلاف بشكل مستقل، ما يمنحه مساحة أكبر للتعبير عن شخصيته دون تغيير صورته الأساسية.

كيف تضيف صورة غلاف إلى حسابك على واتساب؟

وفقا للمعلومات التي نشرها موقع WABetaInfo المتخصص في متابعة تحديثات واتساب، ستتيح الميزة الجديدة إضافة صورة الغلاف من خلال الدخول إلى الملف الشخصي والضغط على زر التعديل (Edit).

وبعد ذلك، سيظهر أمام المستخدم ثلاثة خيارات لاختيار صورة الغلاف:

- التقاط صورة جديدة باستخدام كاميرا الهاتف.

- اختيار صورة موجودة بالفعل في معرض الصور.

- إنشاء صورة جديدة باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي Meta AI.



وسيتولى واتساب ضبط أبعاد الصورة المختارة تلقائيا لتناسب المساحة المخصصة للغلاف، بما يضمن ظهورها بصورة مناسبة داخل الملف الشخصي.

صورة الغلاف على واتساب

واتساب يمنح المستخدمين تحكما أكبر في خصوصية صور الغلاف



لم تقتصر الإضافات الجديدة على تخصيص شكل الملف الشخصي، بل حرصت الشركة أيضا على توفير خيارات للتحكم في الأشخاص المسموح لهم بمشاهدة صور الغلاف.

وتتضمن إعدادات الخصوصية أربعة خيارات رئيسية:

- الجميع Everyone: السماح لجميع المستخدمين بمشاهدة صورة الغلاف.

- جهات اتصالي My Contacts: قصر مشاهدة الصورة على جهات الاتصال المسجلة لدى المستخدم.

- جهات اتصالي باستثناء My Contacts Except: استثناء جهات اتصال محددة من مشاهدة صورة الغلاف.

- لا أحد Nobody: منع الجميع من مشاهدة صورة الغلاف.



وتمنح هذه الخيارات المستخدمين مرونة أكبر في إدارة خصوصيتهم، إذ يمكنهم إخفاء صورة الغلاف عن جميع الأشخاص دون الحاجة إلى حذفها من الحساب.

موعد وصول ميزة صور الغلاف إلى جميع المستخدمين



ظهرت الميزة الجديدة في الإصدار التجريبي من تطبيق واتساب لنظام أندرويد، وتحديدا ضمن تحديث بيتا رقم 2.26.43.11، المتاح عبر متجر جوجل بلاي.

ومع ذلك، لا تزال الخاصية في مرحلة الاختبار، ما يعني أنها لن تكون متاحة لجميع المستخدمين في الوقت الحالي، ومن المتوقع أن يبدأ توسيع نطاق إتاحتها تدريجيا خلال الأسابيع المقبلة.

ولم تعلن واتساب حتى الآن عن موعد رسمي لإطلاق الميزة لجميع المستخدمين حول العالم.