بي واي دي تتحدى السرعة القياسية بسيارة خارقة تتجاوز 308 أميال

كشفت شركة «بي واي دي» الصينية عن خطتها لتجربة الأداء الأقصى لسيارتها الفائقة الكهربائية «يانج وانج U9 إكستريم»، محاولةً كسر حاجز السرعة البالغ 500 كم/ساعة (310 أميال/ساعة) خلال شهر نوفمبر القادم في إمارة دبي.

وتسعى العلامة التجارية التابعة لـ«بي واي دي» لتعزيز مكانتها في صدارة قطاع السيارات الكهربائية فائقة الأداء عبر تخطي رقمها القياسي العالمي المسجل سابقًا.

محركات بأكثر من 2,900 حصان وإنجازات سابقة

تعتمد «يانغ وانغ U9 إكستريم» على منصة «e⁴» المزودة بأربعة محركات كهربائية مستقلة تطلق قوة إجمالية تبلغ 2,977 حصانًا (ما يعادل 2,220 كيلوواط)، مِمَّا يسمح بتدوير المحركات لسرعات تلامس 30,000 دورة في الدقيقة.

كانت النسخة الاختبارية المخصصة للحلبات قد سجلت سرعة قياسية بلغت 496.22 كم/ساعة (308.33 ميل/ساعة) على حلبة «ATP» في ألمانيا بقيادة السائق مارك باسينج، بالإضافة إلى قطع حلبة «نوربورجرينج» في زمن قدره 6 دقائق و59.157 ثانية.

الترتيبات اللوجستية لاختبار السرعة في دبي

كشفت ستيلا لي، النائبة الأولى لرئيس شركة «بي واي دي»، أن فريق المهندسين يسعى لتأمين مسار مستقيم مغلق لا يقل طوله عن 15 كيلو مترًا (9.3 أميال) لإتاحة المساحة الكافية للتسارع والمكابحة الأمنة عند السرعات العالية.

وتتواصل الشركة مع السلطات المعنية والشرطة في دبي لتحديد الموقع المناسب والآمن لإجراء المحاولة؛ حيث يفصل السيارة مقدار 3.78 كم/ساعة فقط لتجاوز عتبة الـ 500 كم/ساعة ودخول مرحلة جديدة في تاريخ السيارات الكهربائية.