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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

نزل 70 جنيها.. تراجع جديد في سعر الذهب الآن

سعر الذهب
سعر الذهب
محمد يحيي

تراجع سعر الذهب في مصر مع بدء التعاملات المسائية اليوم السبت31-10-2026 على مستوى محلات الصاغة المصرية.

الذهب يتراجع

فقد سعر جرام الذهب ما يقارب من 70 جنيها جديدة مقارنة بما كان عليه مساء أمس الجمعة.

سعر الذهب في مصر

آخر تحديث لسعر جرام الذهب

وصل متوسط سعر جرام الذهب في آخر تحديث له اليوم 6170 جنيها.

سعر عيار 24

وبلغ سعر عيار 24 الأكبر قيمة 7051 جنيها للشراء و 7 آلاف جنيه.

سعر عيار 22

وصل سعر عيار 22 نحو  6463 جنيها للشراء و 6416 جنيها للبيع.

سعر الذهب

سعر عيار 21

وبلغ سعر عيار 21 الأكثر انتشارًا 6170 جنيها للشراء و 6125 جنيها للبيع.

سعر عيار 18

وصل سعر عيار 18 الأوسط انتشارًا 5288 جنيها للشراء و 5250 جنيها للبيع.

سعر عيار 14

وبلغ سعر عيار 14 الأقل قيمة 4113 جنيها للشراء و 4083 جنيها للبيع.

سعر الذهب في مصر

سعر الجنيه الذهب

وصل سعر الجنيه الذهب 49.36 ألف جنيه للشراء و 49 ألف جنيه للبيع.

سعر أوقية الذهب

وسجل سعر أوقية الذهب 3876 دولارا للشراء و 3875 دولارا للبيع.

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