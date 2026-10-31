لاعب غزل المحلة: الأهلي لن يكرر أخطاء الموسم الماضي

تحدث رشاد العرفاوي، لاعب غزل المحلة، عن المنافسة على لقب الدوري المصري الممتاز خلال الموسم الحالي، مشيرًا إلى قوة المنافسة بين الأندية الكبرى، في ظل امتلاك الأهلي والزمالك وبيراميدز إمكانيات كبيرة وخبرات تساعدها على المنافسة.

غزل المحلة

وقال رشاد العرفاوي، خلال تصريحاته ببرنامج «نجوم دوري ORA»، إن الأهلي فريق كبير شأنه شأن الزمالك وبيراميدز، مؤكدًا أنه يرى أن الفريق الأحمر تعلم من الأخطاء التي وقع فيها خلال الموسم الماضي، ولن يكررها هذا الموسم.

وأضاف لاعب غزل المحلة أن المنافسة على لقب الدوري ستكون صعبة، في ظل تقارب مستويات الفرق الكبرى ورغبتها في حصد البطولة.

وأوضح العرفاوي أن قميص الأهلي يمنح اللاعبين قوة معنوية كبيرة، قائلًا: «قميص الأهلي يجعلك فائزًا بالمباراة حتى قبل انطلاقها بسبب قيمة النادي، وكذلك الزمالك وبيراميدز».

وتعكس تصريحات لاعب غزل المحلة تقديره لقيمة الأندية الكبرى في الكرة المصرية، مشيرًا إلى أن التاريخ والحضور الجماهيري والشخصية التنافسية تمثل عوامل مؤثرة في مباريات الدوري، وتزيد من صعوبة المنافسة على اللقب هذا الموسم.