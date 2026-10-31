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السودان يتهم إثيوبيا باستخدام مطار أصوصا لإطلاق مسيّرات الدعم السريع.. ويحتفظ بحق الرد
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

السودان يتهم إثيوبيا باستخدام مطار أصوصا لإطلاق مسيّرات الدعم السريع.. ويحتفظ بحق الرد

السودان
السودان
القسم الخارجي

تصاعدت حدة التوتر بين السودان وإثيوبيا، على خلفية اتهامات سودانية لأديس أبابا بتقديم تسهيلات عسكرية لقوات الدعم السريع، واستخدام مطار أصوصا الإثيوبي منصة لإطلاق الطائرات المسيّرة التي تستهدف مواقع داخل الأراضي السودانية، في تطور ينذر باتساع دائرة التوتر الإقليمي المرتبط بالحرب الدائرة في السودان.

ونقلت صحيفة «البلاد» السعودية، عن وزارة الخارجية السودانية، اتهامات لإثيوبيا بتسهيل عمليات إمداد قوات الدعم السريع بالأسلحة، إلى جانب السماح بإدخال مرتزقة أجانب إلى السودان، معتبرة أن هذه التحركات تمثل تدخلاً في الصراع الداخلي وتهديداً للأمن والاستقرار السوداني.

وأوضحت الخارجية السودانية، وفق التصريحات المنشورة، أن مطار أصوصا الإثيوبي يُستخدم منصة لانطلاق الطائرات المسيّرة التابعة لقوات الدعم السريع، مشيرة إلى أن الهجمات المنفذة من الأراضي الإثيوبية استهدفت منشآت مدنية وحيوية، من بينها مدارس ومحطات كهرباء.

وأضافت الوزارة أنها تحتفظ بحق السودان في الرد على هذه الهجمات، واتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية أراضيه وسيادته ومواطنيه، وفقاً لما يكفله القانون الدولي، مؤكدة أن حماية المنشآت المدنية والبنية التحتية تمثل أولوية في ظل استمرار المواجهات العسكرية.

وتأتي هذه الاتهامات في وقت تشهد فيه العلاقات السودانية الإثيوبية توتراً متزايداً، بالتزامن مع استمرار الحرب بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، التي اندلعت في أبريل 2023، وتسببت في أزمة إنسانية واسعة النطاق ونزوح ملايين السكان.

وفي سياق متصل، كشفت تقارير صحفية عن عرض مسئولين سودانيين، خلال إحاطة أمنية في 28 أكتوبر، بيانات قالوا إنها تتعلق برصد 64 حادثة مرتبطة بإطلاق طائرات مسيّرة من الأراضي الإثيوبية خلال الفترة من فبراير حتى أكتوبر 2026.

السودان الدعم السريع الخرطوم اثيوبيا مسيرات

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