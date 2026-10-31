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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

سفير مصر لدى ألبانيا: الدولة حريصة على رعاية مصالح مواطنيها بالخارج

السفير حسن شوقي
السفير حسن شوقي
أ ش أ

أكد السفير حسن شوقي، سفير مصر لدى ألبانيا، حرص الدولة المصرية على رعاية مصالح مواطنيها بالخارج.

جاء ذلك خلال لقاء السفير مع عدد من الشخصيات البارزة من أبناء الجالية المصرية، للاطمئنان على أوضاعهم والتعرف على أحوالهم واحتياجاتهم في إطار حرص السفارة في تيرانا على تعزيز التواصل مع أبناء الجالية المصرية المقيمين في ألبانيا.

واستعرض السفير عدداً من المبادرات التي أطلقتها وزارة الخارجية المصرية بالتعاون مع الجهات المعنية لخدمة المصريين بالخارج، من بينها «بيتك في مصر»، و«تأمينك في مصر»، و«علاجك في مصر»، و«اتكلم عربي»، مؤكداً حرص السفارة على تعريف أبناء الجالية بهذه المبادرات وتشجيعهم على الاستفادة منها.

كما أكد السفير حسن شوقي اهتمام السفارة بمتابعة أوضاع أبناء الجالية المصرية في ألبانيا، وتقديم مختلف أوجه الدعم والمساعدة القنصلية اللازمة لهم.

وأشار السفير إلى أهمية الدور الذي يضطلع به أبناء الجالية المصرية في تعزيز علاقات الصداقة والتعاون بين مصر وألبانيا، مشيداً بإسهاماتهم الإيجابية في المجتمع الألباني.

وشدد على أهمية الالتزام بالقوانين والأنظمة المعمول بها في دولة الإقامة، بما يعكس الصورة المشرفة للمواطن المصري في الخارج.

وفي ختام اللقاء، جدد السفير حسن شوقي تأكيده استمرار السفارة في التواصل مع أبناء الجالية المصرية، والاستماع إلى آرائهم ومقترحاتهم، والعمل على رعاية مصالحهم وتلبية احتياجاتهم في إطار اختصاصات السفارة.

السفير حسن شوقي سفير مصر ألبانيا

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