وزير الخارجية لنظيره البحرينى: أمن دول الخليج أحد ثوابت الأمن القومي المصري

كد الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، خلال لقائه اليوم في المنامة، مع الدكتور عبد اللطيف بن راشد الزياني وزير خارجية مملكة البحرين الشقيقة، رفض مصر المساس بأمن دول الخليج كأحد ثوابت الأمن القومي المصري، والتضامن الكامل معها في مواجهة أية تهديدات لسيادتها وسلامة أراضيها.

وقال السفير نادر زكي المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية إن المقابلة تضمنت ‏التأكيد على عمق ومتانة العلاقات الأخوية بين البلدين الشقيقين، وحرص الجانبين على مواصلة تعزيز آليات التعاون والتنسيق والتشاور في مختلف المجالات والقضايا محل الاهتمام، والتطلع لعقد اجتماعات الدورة الثالثة للجنة الحكومية المشتركة، بما يسهم في دفع علاقات التعاون، خاصة في المجالات الاقتصادية والتجارية.

وتبادل الوزيران الرؤى بشأن مستجدات الأوضاع الإقليمية، خاصة فيما يتصل بالأزمة الإيرانية، حيث شدد عبد العاطي على ضرورة وقف التصعيد الراهن وتجنب أي خطوات من شأنها توسيع نطاق المواجهة، والعمل على تهيئة الظروف للعودة إلى المسارات السياسية والمفاوضات، مشيراً إلى أهمية استمرار حرية الملاحة في الممرات البحرية.