وزير الخارجية يبحث مع نظيرته اليمنية جهود التهدئة وتأمين الملاحة البحرية في البحر الأحمر

التقى الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، الدكتورة أفراح عبد العزيز الزوبة، وزيرة الخارجية وشئون المغتربين بالجمهورية اليمنية الشقيقة، اليوم السبت 31 أكتوبر، وذلك خلال زيارته إلى البحرين.

وصرح السفير نادر زكي، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، بأن اللقاء شهد تأكيد ثوابت الموقف المصري الداعم لوحدة اليمن وسيادته وسلامة أراضيه، حيث جدد عبد العاطي تأكيد مساندة مصر للجهود الرامية إلى استعادة الأمن والاستقرار في اليمن، ودعم المسارات السياسية والدبلوماسية الهادفة إلى تسوية الأزمة، بما يستجيب لتطلعات الشعب اليمني الشقيق، ويسهم في ترسيخ التهدئة والحفاظ على مقدرات الدولة اليمنية.

وتبادل الوزيران وجهات النظر بشأن الأوضاع فيي البحر الأحمر، وشددا على ضرورة صون أمن الملاحة البحرية في الممرات الدولية، إلى جانب تكثيف التحركات والجهود الرامية إلى احتواء التوترات والحيلولة دون اتساع نطاق الصراع، بما يدعم الأمن والاستقرار في المنطقة.