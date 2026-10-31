إلغاء شرط الخط الأرضي للحصول على الإنترنت.. مقترح برلماني جديد أمام النواب الثلاثاء

يناقش مجلس النواب، الثلاثاء المقبل، مقترحًا برلمانيًا بشأن إلغاء اشتراط تركيب خط تليفون أرضي للحصول على خدمة الإنترنت المنزلي، وذلك خلال مناقشات لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، في تحرك يستهدف تسهيل حصول المواطنين على خدمات الإنترنت دون الاضطرار للاشتراك في خدمة الهاتف الأرضي.

النائبة جيلان أحمد تتقدم بمقترح إلغاء الخط الأرضي للإنترنت

يأتي المقترح المقدم من النائبة جيلان أحمد، في إطار المطالب البرلمانية بتطوير خدمات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وتخفيف الأعباء عن المواطنين، خاصة في ظل الاعتماد المتزايد على الإنترنت في العمل والتعليم والتعاملات اليومية.

ما أهداف مقترح الحصول على الإنترنت دون خط أرضي؟

يستهدف المقترح إتاحة الاشتراك في الإنترنت المنزلي بصورة مستقلة عن خدمة التليفون الأرضي، بحيث يتمكن المواطن من الحصول على الإنترنت دون الحاجة إلى تركيب خط أرضي أو تحمل تكاليف اشتراك إضافية لا يحتاج إليها.

كما يستهدف توسيع نطاق إتاحة خدمات الإنترنت أمام المواطنين، وإزالة بعض الاشتراطات المرتبطة بالحصول على الخدمة، بما يتيح فرصًا أكبر للاستفادة من خدمات الاتصالات، خاصة في المناطق التي تواجه صعوبات في توصيل الخطوط الأرضية.

مقترحات برلمانية سابقة بشأن الإنترنت غير المحدود

تأتي مناقشة المقترح بالتزامن مع مطالب برلمانية أخرى تستهدف تحسين خدمات الإنترنت في مصر، من بينها مقترحات إتاحة الإنترنت غير المحدود، وتطوير أنظمة المحاسبة على استهلاك الباقات، بما يتناسب مع حجم الاستخدام المتزايد للخدمة.

وسبق أن طرح عدد من النواب أفكارًا ومطالب تتعلق بإتاحة الإنترنت المباشر وتوفير بدائل أكثر مرونة للاتصال بالشبكة، في ظل شكاوى المستخدمين من حدود الباقات وارتفاع تكلفة الحصول على خدمات الإنترنت مقارنة باحتياجات الاستخدام اليومية.

لجنة الاتصالات تناقش إلغاء اشتراط الخط الأرضي

من المنتظر أن تبحث لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب أبعاد المقترح المقدم من النائبة جيلان أحمد، ومدى إمكانية تطبيقه من الناحيتين الفنية والتنظيمية، بما يحقق التيسير على المواطنين ويعزز المنافسة في سوق خدمات الاتصالات والإنترنت.