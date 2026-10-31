السفيرة نبيلة مكرم: وراء كل شاحنة مساعدات لغزة أيادٍ مخلصة وقلوب مصرية لا تتخلى عن الأشقاء

أكدت السفيرة نبيلة مكرم، رئيسة الأمانة الفنية للتحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، أن وراء كل شاحنة مساعدات تنطلق إلى قطاع غزة جهودًا كبيرة وأيادي مخلصة وقلوبًا مصرية محبة لا تتخلى عن الأشقاء في أوقات الأزمات، مشيرة إلى أن مشاركة 13 مؤسسة من مؤسسات التحالف الوطني في تجهيز القافلة الإغاثية الرابعة عشرة تجسد روح التضامن والتكافل التي يتميز بها المجتمع المصري، وحرصه على مساندة الشعب الفلسطيني في ظل الظروف الإنسانية الصعبة التي يشهدها القطاع.

وأوضحت مكرم - في لقاء خاص مع قناة (اكسترا نيوز) - أن القافلة تضم أكثر من 100 شاحنة محملة بنحو 1400 طن من المساعدات الإنسانية والإغاثية المتنوعة، تشمل المواد الغذائية والدقيق والأغطية والملابس والأدوية والمستلزمات الإغاثية، استجابة للاحتياجات الإنسانية المتزايدة والنقص الحاد في المواد الغذائية والمعيشية داخل القطاع.

وشددت على أن جهود المجتمع المدني تأتي بالتكامل مع جهود الدولة المصرية، مؤكدة أن القيادة السياسية تثمن دائمًا دور المجتمع الأهلي ومساهماته في دعم الفئات الأكثر احتياجًا والاستجابة للأزمات الإنسانية.

وأضافت "أن تجهيز القافلة تطلب جهودًا كبيرة من المؤسسات المشاركة والمتطوعين، الذين عملوا بروح من المسؤولية والتفاني لضمان وصول المساعدات إلى مستحقيها، بما يعكس عمق التضامن الشعبي المصري مع الأشقاء الفلسطينيين".

وأكدت أن الإرادة المصرية تقوم على عدم التخلي عن أي مظلوم يستغيث طلبًا للمساعدة، مشددة على أن مساندة أهالي غزة تعبر عن أصالة الشعب المصري وقيمه الإنسانية الراسخة.

وضمت القافلة 13 مؤسسة من مؤسسات التحالف الوطني، هي: مؤسسة مصر الخير، ومؤسسة الجود، ومؤسسة حياة كريمة، وبنك الشفاء المصري، وبنك الطعام المصري، وجمعية رسالة، ومؤسسة صناع الخير للتنمية، ومؤسسة الجارحي للتنمية المجتمعية، ومؤسسة أبو العينين، وجمعية الباقيات الصالحات، وجمعية الأورمان، ومؤسسة مرسال للأعمال الخيرية والتنموية، ومؤسسة صناع الحياة مصر.