قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مصدر دبلوماسي : المحادثات بين أمريكا وإيران تستأنف اليوم السبت
ترامب يطالب دول الخليج الاستعداد لجولة قصيرة ومكثفة من الضربات ضد إيران
الأهلي يحسم موقفه من رحيل الحسين عموتة.. وقرار مفاجئ بشأن الجهاز الفني
هل يجوز النداء قبل أذان الفجر بنصف ساعة؟.. الإفتاء: ينبغي مراعاة هذا الأمر
أخصائية نفسية تحذر الفتيات: الحب يعميكِ عن عيوب شريك حياتك.. واستمعي لنصيحة والدك قبل الزواج.. القرار يتطلب قدرا كبيرا من التروي والتفكير
هل يحصل أصحاب المعاشات على زيادة في يناير 2027؟.. تفاصيل قرار الحكومة برفع الحد الأدنى
لماذا تظل بعض الكلمات في ذاكرتنا لسنوات؟.. السر وراء صعوبة النسيان
النصيحة في العلن فضيحة.. شمس البارودي تخرج عن صمتها وتهاجم ماما نجوى
أول تعليق أمريكي على أحداث المحكمة الدستورية في بولندا
أزمة فاركو تشتعل.. روايتان متناقضتان تكشفان كواليس رحيل محمد عطية بعد واقعة غرفة الملابس
الزمالك متمسك بحقه.. كواليس أزمة إغلاق استاد القاهرة قبل مواجهة الإفريقي
أمريكا تكثف نقل أسلحة ومعدات عسكرية وذخائر من ألمانيا لـ إسرائيل.. ماذا يحدث؟
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

خدمات

هل يحصل أصحاب المعاشات على زيادة في يناير 2027؟.. تفاصيل قرار الحكومة برفع الحد الأدنى

الحد الأدنى للمعاشات
الحد الأدنى للمعاشات
عبد العزيز جمال

تتصدر زيادة الحد الأدنى للمعاشات اهتمامات ملايين المواطنين في مصر، مع اقتراب موعد التطبيق اعتبارًا من يناير 2027، وسط تساؤلات حول الفئات المستفيدة من القرار، وما إذا كان سيشمل أصحاب المعاشات الحاليين أم يقتصر على المواطنين الذين سيحالون إلى التقاعد مع بداية العام المقبل، وفقًا لقواعد التأمينات الاجتماعية المنظمة لحساب المستحقات.

ويمثل القرار أهمية كبيرة للمواطنين المقبلين على التقاعد، خاصة الذين تقترب مستحقاتهم التأمينية من الحد الأدنى، وكذلك للأسر التي تعتمد على المعاش باعتباره مصدرًا أساسيًا للدخل الشهري. 

زيادة المعاشات2026

وتزداد أهمية معرفة تفاصيل القرار في ظل ضرورة التمييز بين تعديل الحد الأدنى للمعاشات والزيادة السنوية التي تُقر لأصحاب المعاشات والمستحقين عنهم وفقًا للقواعد القانونية.

وكشف جمال عوض، رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، أن الحد الأدنى للمعاش سيصل إلى 2080 جنيهًا بداية من يناير 2027، موضحًا أن عدد المستفيدين الذين يحصلون على الحد الأدنى الحالي يبلغ نحو 380 ألف مواطن من إجمالي أصحاب المعاشات والمستحقين عنهم.

رفع الحد الأدنى للمعاشات إلى 2080 جنيهًا اعتبارًا من يناير 2027

يأتي قرار رفع الحد الأدنى للمعاشات في إطار التعديلات المرتبطة بمنظومة التأمينات الاجتماعية والحدود التأمينية، والتي تستهدف تحسين قيمة المعاشات وربطها بالأجور التأمينية، بما يضمن تحديد المستحقات وفقًا لقواعد الاشتراك التأميني المعمول بها.

ومن المقرر أن يبدأ تطبيق الحد الأدنى الجديد اعتبارًا من يناير 2027، وهو ما يجعل هذا الموعد مهمًا للمواطنين الذين يقتربون من سن التقاعد أو يخططون لإنهاء خدمتهم خلال الفترة المقبلة، لمعرفة قيمة المعاش الذي يمكن أن يحصلوا عليه بعد تطبيق القواعد الجديدة.

من الفئات المستفيدة من الحد الأدنى الجديد للمعاشات؟

أوضح رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي أن المعاش البالغ 2080 جنيهًا يرتبط بالمواطنين الذين أمضوا الحد الأدنى لمدة الاشتراك التأميني، والمحدد بـ15 عامًا، وسددوا اشتراكاتهم على أساس الحد الأدنى لأجر الاشتراك التأميني البالغ 2700 جنيه.

وبحسب التصريحات المعلنة، يبلغ عدد المواطنين الذين يحصلون على الحد الأدنى الحالي نحو 380 ألف مواطن من إجمالي أصحاب المعاشات والمستحقين عنهم.

وتبرز أهمية هذه الشروط في تحديد الفئات التي يمكن أن تستفيد من الحد الأدنى الجديد، إذ لا يعتمد حساب المعاش على قيمة واحدة لجميع المواطنين، وإنما يرتبط بالقواعد التأمينية التي تحدد المستحقات وفقًا لمدة الاشتراك وأجر الاشتراك التأميني.

زيادة المعاشات

هل يحصل جميع أصحاب المعاشات على زيادة في يناير 2027؟

يعد هذا السؤال من أبرز التساؤلات التي تشغل أصحاب المعاشات، خاصة أن الإعلان عن رفع الحد الأدنى إلى 2080 جنيهًا قد يدفع البعض إلى الاعتقاد بأن جميع المستفيدين الحاليين سيحصلون على زيادة جديدة بالقيمة نفسها بداية من يناير المقبل.

لكن هناك فرقًا بين تعديل الحد الأدنى للمعاشات المرتبط بقواعد التأمينات للمحالين إلى التقاعد، وبين الزيادة السنوية التي تُقر لأصحاب المعاشات القائمين بالفعل والمستحقين عنهم والمقررة في يوليو من كل عام..

الإعلان عن رفع الحد الأدنى للمعاشات إلى 2080 جنيهًا اعتبارًا من يناير 2027 لا يعني تلقائيًا حصول جميع أصحاب المعاشات الحاليين على زيادة جديدة بالقيمة نفسها؛ إذ يرتبط الاستحقاق بالفئات التي تنطبق عليها قواعد الحد الأدنى الجديد.

المعاشات والتضخم.. هل تنقذ الزيادات أصحاب المعاشات أم ترهق الدولة؟

الفرق بين الحد الأدنى للمعاش والزيادة السنوية

يتطلب فهم قرار زيادة الحد الأدنى للمعاشات التمييز بين نوعين من التعديلات التي قد تؤثر على قيمة المعاش، وهما رفع الحد الأدنى للمعاش والزيادة السنوية المقررة لأصحاب المعاشات والمستحقين عنهم.

أولًا: الحد الأدنى للمعاشات

يمثل الحد الأدنى قيمة مرتبطة بالقواعد المنظمة لحساب المستحقات التأمينية، ويحدد المستوى الأدنى الذي تستهدفه القواعد للفئات التي تنطبق عليها الشروط. ومن المقرر أن يصل هذا الحد إلى 2080 جنيهًا اعتبارًا من يناير 2027.

ثانيًا: الزيادة السنوية للمعاشات

تُعد الزيادة السنوية إجراءً منفصلًا يستهدف تعديل قيمة المعاشات القائمة وفقًا للقواعد القانونية المنظمة، وتختلف عن تعديل الحد الأدنى من حيث طبيعة الاستحقاق وموعد التطبيق والفئات المستفيدة.

وبدأ تطبيق الزيادة السنوية للمعاشات بنسبة 15% اعتبارًا من الأول من يوليو 2026، بموجب القرار الجمهوري رقم 271 لسنة 2026، واستفاد منها نحو 11.5 مليون صاحب معاش ومستفيد، بتكلفة سنوية قُدرت بنحو 70 مليار جنيه.

ويعني ذلك أن زيادة الحد الأدنى المقررة في يناير 2027 والزيادة السنوية التي طُبقت في يوليو 2026 إجراءان مختلفان، ولا يصح التعامل معهما باعتبارهما قرارًا واحدًا أو افتراض أن جميع المستفيدين سيحصلون على زيادة جديدة بالقيمة نفسها.

كيفية الاستعلام عن المعاش من الموقع الرسمي للتأمينات الاجتماعية

يمكن لأصحاب المعاشات والمستحقين عنهم متابعة بياناتهم التأمينية من خلال الموقع الرسمي للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، الذي يوفر خدمات إلكترونية تتيح الاستعلام عن البيانات الأساسية لملف المعاش.

ويمكن الدخول إلى الموقع الرسمي للهيئة عبر الرابط التالي:

الموقع الرسمي للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي

وتساعد الخدمات الإلكترونية المستفيدين على الاطلاع على البيانات الأساسية المسجلة لدى الهيئة، ومراجعة المعلومات المتعلقة بملف المعاش، بما يتيح لهم الاستعداد لمعرفة المستحقات وفقًا للقواعد المطبقة على كل حالة.

المعاشات

خطوات الاستعلام عن معاش نوفمبر 2026 بالرقم القومي

يمكن للمواطنين الراغبين في الاستعلام عن بيانات معاش شهر نوفمبر 2026 استخدام الموقع الإلكتروني التابع للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، من خلال مجموعة من الخطوات البسيطة.

وتتمثل خطوات الاستعلام فيما يلي:

الدخول إلى الموقع الإلكتروني للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي عبر الرابط: https://www.nosi.gov.eg/ar/Pages/HomePage/Home.aspx.

  • تسجيل الدخول إلى الموقع وفقًا للبيانات المطلوبة.
  • الضغط على أيقونة «صاحب معاش».
  • اختيار «الخدمات التأمينية» من قائمة الخدمات المتاحة.
  • الضغط على خدمة «الاستعلام عن البيانات الأساسية لملف المعاش».
  • إدخال الرقم القومي في الخانة المخصصة لذلك.
  • الضغط على أيقونة «استعلام» لعرض البيانات الأساسية الخاصة بملف المعاش.

وتتيح هذه الخطوات للمستفيدين الاطلاع على البيانات الأساسية المسجلة لدى الهيئة، مع ضرورة التأكد من إدخال الرقم القومي بصورة صحيحة واستكمال الإجراءات المطلوبة للاستفادة من الخدمة الإلكترونية.

 

الحد الأدنى للمعاشات زيادة الحد الأدنى للمعاشات رفع الحد الأدنى للمعاشات الحد الأدنى الجديد هل يحصل جميع أصحاب المعاشات الحاليين على زيادة في يناير موعد تطبيق الحد الأدنى الجديد خطوات الاستعلام عن معاش نوفمبر 2026

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سعر الذهب

1000 جنيه في يوم.. خسارة كبيرة تضرب سعر الجنيه الذهب بعد قرار المركزي وعيار 21 مفاجأة

شهادات

شهادات الادخار بعد رفع الفائدة في بنكي الأهلي ومصر.. كم تبلغ أرباح 100 ألف جنيه؟

باقة إنترنت

مش هتجدد مرتين في الشهر.. مضاعفة باقة إنترنت أرضي مجانًا والتطبيق 1 نوفمبر

أسعار الذهب اليوم

انخفاض أسعار الذهب اليوم الجمعة 30-10-2026.. بكام عيار 21؟

شيكو بانزا

لجنة الحكام تحسم موقف شيكوبانزا من العقوبة بعد واقعة مباراة الزمالك والمقاولون العرب

رسوم إنستاباي

رسوم إنستاباي بعد رفع الفائدة.. حقيقة فرض مصاريف جديدة على التحويلات البنكية اللحظية

سعر الدولار

100 دولار بكام انهاردة؟.. أسعار العملة الأمريكية اليوم بعد قرار البنك المركزي

صورة أرشيفية

بريطانيا تحذر من السفر إلى 16 دولة في الشرق الأوسط .. اعرف القائمة

بالصور

لماذا تظل بعض الكلمات في ذاكرتنا لسنوات؟.. السر وراء صعوبة النسيان

كلمات تشعرك بالحرج
كلمات تشعرك بالحرج
كلمات تشعرك بالحرج

هل تفهمي شخصية اللي قدامك بسرعة؟.. علامات تكشف موهبتك في قراءة لغة الجسد

لغة الجسد
لغة الجسد
لغة الجسد

حظك اليوم السبت 31 أكتوبر 2026.. توقعات الأبراج مهنيا وعاطفيا وصحيا

حظك اليوم السبت
حظك اليوم السبت
حظك اليوم السبت

برج الحمل حظك اليوم السبت 31 أكتوبر 2026.. راجع قراراتك قبل اتخاذ خطوات جديدة

برج الحمل
برج الحمل
برج الحمل

فيديو

بركة هرم السينكي

هرم فرعوني يعالج تأخر المشي والكلام.. أسرار هرم السينكي في سوهاج

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. منال إمام

د. منال إمام يكتب: حين يكبر الآباء.. من يرعى الذين رعونا؟

شحاتة السيد

شحاته السيد يكتب: كيف تنتهي العوالم؟.. حين تقرأ الآلة مكتبة الحجر!

محمد سعيد حامد

محمد سعيد حميد يكتب: قصيدة "ماردُ الملح"

د. محمد عسكر - إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبراني

د.محمد عسكر يكتب: من الدراما إلى الواقع.. هل أصبحت هواتفنا تحت المراقبة؟

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: هل تستطيع المرأة أن تحب رجلًا لا تحتاج إليه؟

المزيد