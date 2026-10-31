هل يحصل أصحاب المعاشات على زيادة في يناير 2027؟.. تفاصيل قرار الحكومة برفع الحد الأدنى

تتصدر زيادة الحد الأدنى للمعاشات اهتمامات ملايين المواطنين في مصر، مع اقتراب موعد التطبيق اعتبارًا من يناير 2027، وسط تساؤلات حول الفئات المستفيدة من القرار، وما إذا كان سيشمل أصحاب المعاشات الحاليين أم يقتصر على المواطنين الذين سيحالون إلى التقاعد مع بداية العام المقبل، وفقًا لقواعد التأمينات الاجتماعية المنظمة لحساب المستحقات.

ويمثل القرار أهمية كبيرة للمواطنين المقبلين على التقاعد، خاصة الذين تقترب مستحقاتهم التأمينية من الحد الأدنى، وكذلك للأسر التي تعتمد على المعاش باعتباره مصدرًا أساسيًا للدخل الشهري.



وتزداد أهمية معرفة تفاصيل القرار في ظل ضرورة التمييز بين تعديل الحد الأدنى للمعاشات والزيادة السنوية التي تُقر لأصحاب المعاشات والمستحقين عنهم وفقًا للقواعد القانونية.

وكشف جمال عوض، رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، أن الحد الأدنى للمعاش سيصل إلى 2080 جنيهًا بداية من يناير 2027، موضحًا أن عدد المستفيدين الذين يحصلون على الحد الأدنى الحالي يبلغ نحو 380 ألف مواطن من إجمالي أصحاب المعاشات والمستحقين عنهم.

رفع الحد الأدنى للمعاشات إلى 2080 جنيهًا اعتبارًا من يناير 2027

يأتي قرار رفع الحد الأدنى للمعاشات في إطار التعديلات المرتبطة بمنظومة التأمينات الاجتماعية والحدود التأمينية، والتي تستهدف تحسين قيمة المعاشات وربطها بالأجور التأمينية، بما يضمن تحديد المستحقات وفقًا لقواعد الاشتراك التأميني المعمول بها.

ومن المقرر أن يبدأ تطبيق الحد الأدنى الجديد اعتبارًا من يناير 2027، وهو ما يجعل هذا الموعد مهمًا للمواطنين الذين يقتربون من سن التقاعد أو يخططون لإنهاء خدمتهم خلال الفترة المقبلة، لمعرفة قيمة المعاش الذي يمكن أن يحصلوا عليه بعد تطبيق القواعد الجديدة.

من الفئات المستفيدة من الحد الأدنى الجديد للمعاشات؟

أوضح رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي أن المعاش البالغ 2080 جنيهًا يرتبط بالمواطنين الذين أمضوا الحد الأدنى لمدة الاشتراك التأميني، والمحدد بـ15 عامًا، وسددوا اشتراكاتهم على أساس الحد الأدنى لأجر الاشتراك التأميني البالغ 2700 جنيه.

وبحسب التصريحات المعلنة، يبلغ عدد المواطنين الذين يحصلون على الحد الأدنى الحالي نحو 380 ألف مواطن من إجمالي أصحاب المعاشات والمستحقين عنهم.

وتبرز أهمية هذه الشروط في تحديد الفئات التي يمكن أن تستفيد من الحد الأدنى الجديد، إذ لا يعتمد حساب المعاش على قيمة واحدة لجميع المواطنين، وإنما يرتبط بالقواعد التأمينية التي تحدد المستحقات وفقًا لمدة الاشتراك وأجر الاشتراك التأميني.



هل يحصل جميع أصحاب المعاشات على زيادة في يناير 2027؟

يعد هذا السؤال من أبرز التساؤلات التي تشغل أصحاب المعاشات، خاصة أن الإعلان عن رفع الحد الأدنى إلى 2080 جنيهًا قد يدفع البعض إلى الاعتقاد بأن جميع المستفيدين الحاليين سيحصلون على زيادة جديدة بالقيمة نفسها بداية من يناير المقبل.

لكن هناك فرقًا بين تعديل الحد الأدنى للمعاشات المرتبط بقواعد التأمينات للمحالين إلى التقاعد، وبين الزيادة السنوية التي تُقر لأصحاب المعاشات القائمين بالفعل والمستحقين عنهم والمقررة في يوليو من كل عام..

الإعلان عن رفع الحد الأدنى للمعاشات إلى 2080 جنيهًا اعتبارًا من يناير 2027 لا يعني تلقائيًا حصول جميع أصحاب المعاشات الحاليين على زيادة جديدة بالقيمة نفسها؛ إذ يرتبط الاستحقاق بالفئات التي تنطبق عليها قواعد الحد الأدنى الجديد.



الفرق بين الحد الأدنى للمعاش والزيادة السنوية

يتطلب فهم قرار زيادة الحد الأدنى للمعاشات التمييز بين نوعين من التعديلات التي قد تؤثر على قيمة المعاش، وهما رفع الحد الأدنى للمعاش والزيادة السنوية المقررة لأصحاب المعاشات والمستحقين عنهم.

أولًا: الحد الأدنى للمعاشات

يمثل الحد الأدنى قيمة مرتبطة بالقواعد المنظمة لحساب المستحقات التأمينية، ويحدد المستوى الأدنى الذي تستهدفه القواعد للفئات التي تنطبق عليها الشروط. ومن المقرر أن يصل هذا الحد إلى 2080 جنيهًا اعتبارًا من يناير 2027.

ثانيًا: الزيادة السنوية للمعاشات

تُعد الزيادة السنوية إجراءً منفصلًا يستهدف تعديل قيمة المعاشات القائمة وفقًا للقواعد القانونية المنظمة، وتختلف عن تعديل الحد الأدنى من حيث طبيعة الاستحقاق وموعد التطبيق والفئات المستفيدة.

وبدأ تطبيق الزيادة السنوية للمعاشات بنسبة 15% اعتبارًا من الأول من يوليو 2026، بموجب القرار الجمهوري رقم 271 لسنة 2026، واستفاد منها نحو 11.5 مليون صاحب معاش ومستفيد، بتكلفة سنوية قُدرت بنحو 70 مليار جنيه.

ويعني ذلك أن زيادة الحد الأدنى المقررة في يناير 2027 والزيادة السنوية التي طُبقت في يوليو 2026 إجراءان مختلفان، ولا يصح التعامل معهما باعتبارهما قرارًا واحدًا أو افتراض أن جميع المستفيدين سيحصلون على زيادة جديدة بالقيمة نفسها.

كيفية الاستعلام عن المعاش من الموقع الرسمي للتأمينات الاجتماعية

يمكن لأصحاب المعاشات والمستحقين عنهم متابعة بياناتهم التأمينية من خلال الموقع الرسمي للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، الذي يوفر خدمات إلكترونية تتيح الاستعلام عن البيانات الأساسية لملف المعاش.

ويمكن الدخول إلى الموقع الرسمي للهيئة عبر الرابط التالي:

الموقع الرسمي للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي

وتساعد الخدمات الإلكترونية المستفيدين على الاطلاع على البيانات الأساسية المسجلة لدى الهيئة، ومراجعة المعلومات المتعلقة بملف المعاش، بما يتيح لهم الاستعداد لمعرفة المستحقات وفقًا للقواعد المطبقة على كل حالة.



خطوات الاستعلام عن معاش نوفمبر 2026 بالرقم القومي

يمكن للمواطنين الراغبين في الاستعلام عن بيانات معاش شهر نوفمبر 2026 استخدام الموقع الإلكتروني التابع للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، من خلال مجموعة من الخطوات البسيطة.

وتتمثل خطوات الاستعلام فيما يلي:

الدخول إلى الموقع الإلكتروني للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي عبر الرابط: https://www.nosi.gov.eg/ar/Pages/HomePage/Home.aspx.

تسجيل الدخول إلى الموقع وفقًا للبيانات المطلوبة.

الضغط على أيقونة «صاحب معاش».

اختيار «الخدمات التأمينية» من قائمة الخدمات المتاحة.

الضغط على خدمة «الاستعلام عن البيانات الأساسية لملف المعاش».

إدخال الرقم القومي في الخانة المخصصة لذلك.

الضغط على أيقونة «استعلام» لعرض البيانات الأساسية الخاصة بملف المعاش.

وتتيح هذه الخطوات للمستفيدين الاطلاع على البيانات الأساسية المسجلة لدى الهيئة، مع ضرورة التأكد من إدخال الرقم القومي بصورة صحيحة واستكمال الإجراءات المطلوبة للاستفادة من الخدمة الإلكترونية.