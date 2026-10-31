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مصطفى بكري: تحديات المرحلة تفرض استمرار الرئيس السيسي.. ويكشف موقفه من ترامب
مصطفى بكري يطالب باستمرار الرئيس السيسي: أسقط حكم الإخوان وحافظ على الدولة
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

مصطفى بكري يطالب باستمرار الرئيس السيسي: أسقط حكم الإخوان وحافظ على الدولة

مصطفي بكري
مصطفي بكري
منار عبد العظيم

جدد الإعلامي والكاتب الصحفي مصطفى بكري تأكيده على ضرورة استمرار الرئيس عبد الفتاح السيسي في قيادة الدولة خلال المرحلة المقبلة، مشيرًا إلى أن ما تحقق خلال السنوات الماضية، وعلى رأسه إسقاط حكم جماعة الإخوان والحفاظ على الدولة من الانهيار، يمثل إنجازًا كبيرًا، على حد وصفه.

وقال مصطفى بكري، خلال حواره مع الإعلامي عمرو أديب ببرنامج «الحكاية» عبر قناة MBC مصر: «مجرد إن الرئيس السيسي أسقط حكم الإخوان وحافظ على الدولة من الانهيار، ده في حد ذاته إنجاز كبير.. وأنا بقوله لازم تكمل».

وأضاف بكري أنه يطالب بإعداد دستور جديد يتناسب مع مكانة مصر، بدلًا من الاكتفاء بإجراء تعديلات دستورية، معتبرًا أن المرحلة الحالية تطرح ضرورة إعادة النظر في صياغة دستور جديد للدولة.

مصطفى بكري: من حق أي مواطن الترشح لو اتعمل دستور جديد

وتطرق بكري إلى مسألة الترشح للانتخابات الرئاسية حال إعداد دستور جديد، مؤكدًا أن هذا الأمر يتيح للرئيس عبد الفتاح السيسي وأي مواطن مصري حق الترشح لانتخابات رئاسة الجمهورية.

وقال بكري: «لو اتعمل دستور جديد، يبقى من حق الرئيس السيسي وأي مواطن مصري إنه يترشح لانتخابات رئاسة الجمهورية، لكن بقول للرئيس السيسي لازم تكمل وتستمر».

وأوضح أن طرح دستور جديد لا يعني قصر حق الترشح على شخص بعينه، وإنما يظل حق الترشح متاحًا وفق القواعد الدستورية المنظمة للعملية الانتخابية.

مصطفى بكري: الدستور بيؤكد إن السيادة للشعب

وأكد مصطفى بكري أن الشعب هو صاحب المرجعية والسيادة، مشيرًا إلى أن الدستور نفسه ينص على أن السيادة للشعب، وهو ما يستدعي أن يكون الشعب حاضرًا في أي نقاش يتعلق بمستقبل الدستور وشكل الدولة.

وقال إن اقتراحه يتمثل في إعداد دستور جديد وليس مجرد إجراء تعديلات دستورية، مضيفًا أن الدستور الجديد يجب أن يتناسب مع مكانة مصر وطبيعة التحديات التي تواجهها.

واستشهد بكري بما حدث عقب حرب الاستنزاف، قائلًا إن الشعب المصري سبق أن طالب الرئيس الراحل جمال عبد الناصر بالاستمرار، مرددًا «كمل»، مؤكدًا أنه يوجه الرسالة نفسها إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي في ظل التحديات التي تواجه الدولة.

واختتم بكري حديثه بالتأكيد على موقفه الداعم لاستمرار الرئيس السيسي، قائلًا إنه يرى ضرورة مواصلة القيادة الحالية لمهامها خلال المرحلة المقبلة، بالتزامن مع طرح رؤيته بشأن إعداد دستور جديد للدولة.

مصطفي بكري بكري الرئيس السيسي

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