قوات التحالف: اعتراض وتدمير طائرة مسيّرة بالمنطقة الجنوبية بالسعودية

أعلنت قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن اعتراض وتدمير طائرة مسيّرة بالمنطقة الجنوبية في السعودية أطلقتها الفصائل اليمنية .

وبالأمس ؛ ذكر تحالف دعم الشرعية في اليمن ، أن الدفاع الجوي اعترض ودمر صاروخًا باليستيًا أطلقته الفصائل اليمنية باتجاه المنطقة الجنوبية للمملكة العربية السعودية، وطائرة مسيرة بمنطقة الرياض.

وقال المتحدث الرَّسمي باسم قوات التحالف اللواء الركن تركي المالكي - في بيان أوردته وكالة الأنباء السعودية (واس) - إن الدفاع الجوي اعترض ودمر صاروخًا باليستيًا أطلقته الفصائل اليمنية باتجاه المنطقة الجنوبية.