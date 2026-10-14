قوات التحالف العربي تعلن زوال الخطر المهدد للعاصمة الرياض

أعلن المتحدث باسم قوات التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، أن السعودية أزالت الخطر الذي هدد العاصمة الرياض.

وقال المتحدث إنه تم اعتراض وتدمير صاروخ باليستي أطلقته الميليشيا الحوثية الإرهابية باتجاه الرياض.

وسبق ذلك، أن أعلن الدفاع المدني السعودي إطلاق إنذار مبكر في الرياض والخرج، وبعدها بدقائق، أعلن زوال التهديد.

أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن تنفيذ عملية عسكرية نوعية لتجفيف المصادر الحيوية التي تستخدمها الفصائل اليمنية المسلحة في تغذية مجهودها الحربي، بما في ذلك مواقع لتخزين الوقود ونقله وتفريغه في صنعاء والحديدة وذمار.

وصرّح المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف، تحالف دعم الشرعية في اليمن، اللواء الركن تركي المالكي، بأن قيادة القوات المشتركة للتحالف ثبت لديها استخدام الميليشيا مواقع مدنية ومصادر حيوية لدعم أنشطتها العسكرية، من بينها محطة الصباحة المركزية في صنعاء، ومخازن احتياطية للوقود تحت الأرض، وخزانات وقود وأرصفة مخصصة لنقله وتفريغه.

وأوضح المالكي أن هذه المواقع تُستخدم في الدعم المباشر للأنشطة العسكرية للميليشيا، وحرمان الشعب اليمني من الاستفادة من الموارد التي يُفترض تخصيصها بصورة مشروعة لتلبية احتياجاته، مشيراً إلى استخدامها في تغذية ترسانة الصواريخ والطائرات المسيّرة التي تهدد السعودية وسلامة المطارات والموانئ والسفن التجارية في البحر الأحمر.

وأضاف أن العملية استهدفت تحييد القدرات التي تستخدمها الميليشيا الحوثية الإرهابية لتهديد السعودية واليمن وجنوب البحر الأحمر والممرات المائية الدولية، في ظل ما وصفه بتنفيذ هجمات ضد المدنيين والأعيان المدنية، والتخطيط لهجمات وشيكة ضد أعيان مدنية في المملكة وسفن تجارية.

وأكد التحالف التزامه بالقانون الدولي الإنساني، مشيراً إلى اتخاذ الاحتياطات الممكنة لتجنب وقوع خسائر بشرية أو أضرار عرضية بالمدنيين أثناء التخطيط للعملية وتنفيذها.

ودعا التحالف الحوثيين إلى الوقف الفوري لجميع العمليات الإرهابية التي تستهدف المدنيين والأعيان المدنية، بما في ذلك المطارات والموانئ والمنشآت النفطية والبنية التحتية.