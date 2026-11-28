قال الدكتور كامل إدريس، رئيس الوزراء السوداني، إن بلاده اتفقت مع الرئيس عبد الفتاح السيسي على أن تكون جمهورية مصر العربية نقطة البداية لإعادة إعمار السودان، وذلك خلال مباحثاته مع الرئيس السيسي، عقب تسلمه رسالة الفريق أول الركن عبد الفتاح البرهان، رئيس مجلس السيادة السوداني.

وأضاف، خلال حواره الخاص مع الإعلامي مصطفى ميزار، على التليفزيون المصري، أن المباحثات تناولت عددًا من المشروعات المهمة والاستراتيجية التي تستهدف إعادة الحياة إلى السودان وإعمار بنيته التحتية، من خلال التعاون مع القطاعين العام والخاص.

وأوضح أن العام المقبل سيشهد بداية الانطلاق الفعلي لإعادة الإعمار بصورة كلية في السودان، مشيرًا إلى أن المشروعات المرتقبة تستهدف إعادة بناء الدولة السودانية، والاستفادة من الإمكانات الكبيرة التي تمتلكها البلاد.