قال الدكتور كامل إدريس، رئيس الوزراء السوداني، إن الحكومة السودانية قامت بالعديد من المبادرات من أجل توحيد الداخل السوداني، ومن أهم هذه الإنجازات عودة الدولة السودانية بكامل مؤسساتها إلى العاصمة القومية الخرطوم.

وأضاف خلال حواره الخاص مع الإعلامي مصطفى ميزار، على التليفزيون المصري، أن السلطة التنفيذية ومجلس السيادة يعملان بكامل هيئاتهما من داخل مدينة الخرطوم، باعتبارها رمزًا لسيادة وعزة الدولة السودانية، كما أن المواطنين بدأوا العودة الطوعية إلى جميع ولايات السودان.

وأوضح أن الحكومة تعمل حاليًا على إعادة الإعمار، ليس فقط في البنية التحتية، ولكن أيضًا في المنظومة الاجتماعية، من خلال مشروع قومي متكامل للاستشفاء الوطني والتعايش المجتمعي، مشيرًا إلى إنشاء مجلس للمصالحات المجتمعية لتحقيق هذا الهدف.

وأكد رئيس الوزراء السوداني أن العمل يجري في مسارين، هما إعادة الإعمار وإعادة بناء البنيات الاجتماعية، من أجل تحقيق الاستشفاء الوطني الكامل، والوصول إلى مشروع وطني موحد يشارك فيه جميع أبناء السودان، بما يمهد لانطلاقة جديدة نحو مستقبل البلاد.