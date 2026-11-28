تُوِّج الطالب الأزهري بلال محمد مرزوق، البالغ من العمر 7 سنوات، بالفوز بالمركز الأول في فئة «الطالب المثقف/الفئة الماسية» من المشروع الوطني للقراءة في موسمه الخامس، وذلك بعد منافسة قوية بين أكثر من ألف متنافس، تأهل منهم 54 متسابقًا إلى المرحلة النهائية، حيث جاء الفوز تتويجًا لشغفه بالقراءة وحرصه على اكتساب المعرفة، في صورة مشرقة عكست اهتمام طلاب الأزهر الشريف بالثقافة والاطلاع، وحرص أبنائه على تمثيل مؤسستهم العريقة في المحافل العلمية والثقافية، بما يعزز مكانة الأزهر الشريف بوصفه منارة للعلم والمعرفة.

وقد جاء تتويج بلال محمد، الطالب بمعهد الصحابة الأزهري الخاص بمنطقة الجيزة الأزهرية، بطلًا للمشروع الوطني للقراءة، خلال الحفل الختامي الكبير الذي نظمته مؤسسة البحث العلمي للاستثمار، بالتعاون مع شركائها: وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي، ووزارة الشباب والرياضة، والأزهر الشريف، بقصر عابدين، اليوم السبت، بمشاركة نخبة من الشخصيات الرسمية والعامة، وسط احتفاء كبير بأبطال القراءة من مختلف أنحاء الجمهورية.

المشروع الوطني للقراءة

من جانبه، تقدم الشيخ أيمن عبد الغني بخالص التهنئة إلى التلميذ بلال محمد مرزوق، بمناسبة فوزه في الموسم الخامس من المشروع الوطني للقراءة، ناقلًا له تحيات فضيلة الإمام الأكبر الأستاذ الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، وتمنيات فضيلته له بمزيد من التفوق والنجاح.

وأعرب الشيخ أيمن عبد الغني عن اعتزازه بهذا الإنجاز الذي يُضاف إلى سجل الأزهر الشريف الحافل بالتميز العلمي والثقافي، مؤكدًا أن هذا الفوز يعكس ما يتمتع به طلاب الأزهر من شغف بالمعرفة وحرص على القراءة والاطلاع، ويجسد اهتمام الأزهر الشريف برعاية مواهب طلابه وتنمية قدراتهم العلمية والثقافية، وترسيخ قيم المعرفة والوعي في نفوس النشء؛ بما يسهم في إعداد جيل واعٍ ومثقف، قادر على المشاركة الفاعلة في بناء المجتمع وصناعة مستقبله.