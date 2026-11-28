أعلنت قيادة التحالف تنفيذ عملية رد عسكري، مساء اليوم، استهدفت تدمير مصادر حيوية تابعة للميليشيات الحوثية في اليمن، في إطار التحركات العسكرية الرامية إلى الحد من قدرات الجماعة ووقف التهديدات التي تشكلها على الأمن والاستقرار في المنطقة.

ووفقًا للتصريح المتداول عن التحالف، جاءت العملية ردًا على تطورات ميدانية مرتبطة بالتحركات الحوثية، واستهدفت مواقع وصفها التحالف بأنها مصادر حيوية للجماعة، دون الكشف عن طبيعة هذه الأهداف أو المواقع الجغرافية التي شملتها الضربات.

ولم تتضمن المعلومات الأولية تفاصيل بشأن حجم العملية العسكرية أو عدد الأهداف التي جرى استهدافها، كما لم تصدر حصيلة مؤكدة بشأن الخسائر البشرية أو المادية الناتجة عنها، في انتظار مزيد من البيانات الرسمية التي توضح نتائج العملية.

ويأتي هذا التطور في ظل استمرار التوتر العسكري في اليمن، مع تصاعد المخاوف الإقليمية والدولية من تداعيات التحركات الحوثية على أمن الملاحة البحرية والتجارة الدولية، خصوصًا في البحر الأحمر وخليج عدن، اللذين يمثلان ممرين مهمين لحركة السفن التجارية وإمدادات الطاقة.

وتحظى التطورات العسكرية في اليمن بمتابعة دولية واسعة، نظرًا لارتباطها بأمن الممرات البحرية والاستقرار الإقليمي، فضلًا عن تأثيرها المحتمل على الجهود السياسية الرامية إلى التوصل لتسوية تنهي الصراع المستمر في البلاد.

ومن المنتظر أن تكشف قيادة التحالف خلال الفترة المقبلة مزيدًا من التفاصيل بشأن طبيعة الأهداف التي طالتها العملية، والنتائج التي حققتها، ومدى تأثيرها على القدرات العسكرية للحوثيين.

وتبقى التطورات الميدانية مرهونة بما ستسفر عنه الساعات المقبلة من بيانات رسمية وردود فعل من الأطراف المعنية، وسط ترقب لموقف الجماعة الحوثية من العملية العسكرية وتداعياتها المحتملة على مسار التصعيد في اليمن والمنطقة.