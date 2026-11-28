أكد أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، اللواء محسن رضائي، ضرورة عدم السماح لأطراف أجنبية بالتأثير سلبًا على التعاون الاقتصادي بين إيران والعراق، مشددًا على أهمية توسيع العلاقات الثنائية وتعزيز التنسيق بين البلدين في مختلف المجالات.

جاء ذلك خلال لقاء رضائي مستشار الأمن القومي العراقي قاسم العبودي، الذي وصل إلى العاصمة الإيرانية طهران، السبت، موفدًا من رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي، لإجراء مباحثات بشأن الملفات الأمنية والاستراتيجية المشتركة.

وذكرت وسائل إعلام إيرانية أن رضائي شدد خلال اللقاء على ضرورة التنفيذ الكامل للاتفاقية الأمنية الموقعة بين البلدين، وتعزيز الأمن والاستقرار على الحدود المشتركة، معتبرًا أن وجود عراق مستقل وقوي ومتقدم يمكن أن يشكل إحدى ركائز المنظومة الأمنية الجديدة في المنطقة.

كما دعا إلى تطوير التعاون الاقتصادي بين بغداد وطهران، وعدم السماح لأي أطراف خارجية بالتأثير على مساره أو عرقلة المصالح المشتركة بين البلدين.

من جانبه، أكد مستشار الأمن القومي العراقي التزام بلاده بتنفيذ الاتفاقية الأمنية مع إيران، مشددًا على أن العراق لن يسمح باستخدام أجوائه أو أراضيه لشن عمليات ضد إيران أو أي من دول الجوار.

وتأتي هذه المباحثات في ظل تطورات إقليمية وضغوط متزايدة تتعلق بالملفات الأمنية والحدودية، إلى جانب إجراءات عراقية مرتبطة بضبط المنافذ الحدودية ومكافحة التهريب، وهي ملفات تلقي بظلالها على حركة التجارة والتعاون الاقتصادي بين البلدين.

وتعكس تصريحات رضائي حرص طهران على الحفاظ على علاقاتها الاقتصادية مع بغداد، بالتزامن مع تأكيد الجانبين أهمية التنسيق الأمني وضبط الحدود المشتركة، دون إعلان تفاصيل عن اتفاقات اقتصادية جديدة أسفرت عنها الزيارة.