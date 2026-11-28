أكد محمد خليل، أمين أمانة الشباب المركزية بحزب الشعب الجمهوري، أن النسخة الثالثة من المنتدى السنوي للحزب تمثل امتدادًا لتجربة مستمرة تستهدف تعزيز التواصل بين أعضاء الحزب من مختلف المحافظات، وتوفير مساحة لتبادل الخبرات والتجارب، بما يسهم في تطوير العمل الحزبي.

منتدى حزب الشعب الجمهوري

جاء ذلك خلال كلمته بالنسخة الثالثة من منتدى حزب الشعب الجمهوري السنوي، المنعقد بمدينة شرم الشيخ خلال الفترة من 27 إلى 29 نوفمبر الجاري.

وقال خليل إن فكرة المنتدى انطلقت بهدف جمع أعضاء الحزب من مختلف المحافظات، وإتاحة الفرصة أمامهم للتعارف وفتح آفاق للنقاش وتبادل الأفكار، مشيرًا إلى أن النسخة الأولى أسست لهذه التجربة، بينما جاءت النسخة الثانية للبناء على ما تحقق وتوسيع نطاق التواصل وتطوير المحتوى.

وأضاف أن النسخة الثالثة تشهد توسعًا في الموضوعات المطروحة، حيث تتناول عددًا من الملفات المهمة، في مقدمتها مستقبل الحياة السياسية والعمل الحزبي، ودور الإعلام في تشكيل الرأي العام المصري، من خلال لقاءات ونقاشات تجمع قيادات حزبية وشخصيات عامة ونخبة من الإعلاميين.

وأشار أمين أمانة الشباب المركزية إلى أن المنتدى يولي اهتمامًا خاصًا بالملف الاقتصادي، عبر مناقشة واقع الاقتصاد المصري والفرص الاستثمارية والتحديات الاقتصادية، فضلًا عن تأثير المتغيرات والأحداث العالمية على الاقتصاد الوطني.

وأكد أن أهمية هذه الموضوعات تنبع من ارتباطها المباشر بحياة الشباب ومستقبلهم وفرص العمل المتاحة أمامهم، مشددًا على أن تنوع القضايا والشخصيات المشاركة يمنح الشباب فرصة للاطلاع على رؤى وتجارب مختلفة، والتفاعل معها وتبادل وجهات النظر.

وشدد على أن المنتدى يستهدف إتاحة تجربة ثرية للمشاركين، تمكنهم من اكتساب خبرات وأفكار جديدة يمكن توظيفها في مسيرتهم داخل الحزب ومجالات عملهم المختلفة.