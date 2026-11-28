يواصل برنامج «دولة التلاوة» عرض حلقات موسمه الثاني، اليوم السبت، وسط ترقب من الجمهور لمتابعة المنافسات القرآنية بين المتسابقين، وذلك في إطار اكتشاف المواهب المتميزة في تلاوة القرآن الكريم وإبراز الأصوات الواعدة.

تُذاع حلقة اليوم من البرنامج في تمام الساعة التاسعة مساءً، بمشاركة 6 متسابقين يخوضون منافسات جديدة، سعياً لتقديم أفضل ما لديهم من أداء في تلاوة آيات الذكر الحكيم.

أسماء المتسابقين المشاركين في حلقة اليوم من برنامج دولة التلاوة

وأعلن برنامج «دولة التلاوة» أسماء المتسابقين المشاركين في حلقة اليوم، وهم:

1. حسن الأصمعي.

2. عبد الرحمن أبو فايد.

3. محمد الخولي.

4. محمود غرابة.

5. يوسف الصواف.

6. محمد أبو ليلة.

وتأتي الحلقة الجديدة ضمن منافسات الموسم الثاني من البرنامج، الذي يسلط الضوء على المواهب القرآنية، ويمنح المتسابقين فرصة لإظهار قدراتهم الصوتية ومهاراتهم في أحكام التلاوة والأداء، في إطار من التنافس الهادف إلى اكتشاف ورعاية الأصوات المتميزة.

برامج اكتشاف المواهب

ويترقب متابعو البرنامج حلقة اليوم للتعرف على أداء المتسابقين الستة وما ستسفر عنه المنافسات، في ظل الاهتمام المتزايد ببرامج اكتشاف المواهب القرآنية وإحياء الاهتمام بفنون التلاوة.