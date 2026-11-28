في لقطة تعكس مشاعر الفخر والاعتزاز، حرص المنشد الشيخ ياسين التهامي على متابعة نجله علي، خلال مشاركته في برنامج «دولة التلاوة»، حيث ظهر وهو يتابع أدائه باهتمام وتركيز.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي الصورة، التي وثقت لحظات متابعة الشيخ ياسين التهامي لنجله أثناء إبداعه في تلاوة القرآن الكريم، وسط تفاعل وإشادة من المتابعين.

وحظيت اللقطة بإعجاب الجمهور، الذين أشادوا بالمشهد الذي جمع بين الأب ونجله، معتبرين أن متابعة الأب لابنه في هذه اللحظة تحمل الكثير من مشاعر الدعم والفخر.

كان المنشد الديني ياسين التهامي، قد حرص على تهنئة نجله الشيخ علي ياسين التهامي، بعد تأهله ووصوله إلى المرحلة التالية من برنامج «دولة التلاوة»، معبرًا عن فخره واعتزازه بنجاحه في المسابقة القرآنية.

ونشر ياسين التهامي رسالة تهنئة عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، أشاد خلالها بأداء نجله، وكتب: «بكل معاني الفخر والاعتزاز، نبارك لفضيلة الشيخ علي ياسين التهامي، بمناسبة تأهله ووصوله إلى المرحلة التالية من برنامج دولة التلاوة».

وأضاف: «خطوة جديدة في طريق القرآن، ونجاح نفخر به، وصوت يحمل محبة كتاب الله وجمال تلاوته»، داعيًا الله أن يوفقه ويفتح عليه، وأن يجعل القرآن الكريم نور قلبه وسبيله إلى كل خير، وأن تكون المراحل القادمة محطات جديدة من النجاح والتألق.

واختتم ياسين التهامي رسالته قائلًا: «مبارك يا شيخ علي.. ومن نجاح إلى نجاح بإذن الله، دمت صوتًا يتلو القرآن فتطمئن به القلوب».