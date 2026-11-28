تفقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ومرافقوه، خلال جولته اليوم بمحافظة بني سويف، المركز التكنولوجي لخدمات المواطنين.

وفي مستهل جولته، أكد رئيس مجلس الوزراء حرصه على متابعة منظومة تقديم الخدمات الحكومية للمواطنين بمختلف محافظات الجمهورية، والتعرف على آليات العمل بالمنظومة، ضمن جهود الدولة لتبسيط الإجراءات وتحسين مستوى الخدمات المقدمة وتطويرها، والتوسع في منظومة التحول الرقمي، بما يسهم في التيسير على المواطنين عبر تقديم الخدمات في مكان واحد يوفر عناء الانتقال بين المصالح المختلفة.

من جانبه أشار اللواء عبد الله عبد العزيز، محافظ بني سويف، إلى أن المركز التكنولوجي يمثل إحدى آليات تطوير الإدارة المحلية، من خلال توحيد إجراءات تقديم الخدمات، للإسهام في تقليل الوقت والجهد اللازمين للحصول على الخدمات، والحد من التكدس داخل الإدارات، وتحقيق قدر أكبر من الشفافية في متابعة الطلبات، فضلًا عن تنظيم تداول البيانات والمستندات بين المركز والإدارات المعنية.

وأضاف اللواء عبد الله عبد العزيز، أن المركز يعد جهة موحدة لاستقبال طلبات المواطنين، وتسجيلها ومراجعتها وإحالتها إلى الإدارات المختصة، مع متابعة إجراءات فحصها وإنهائها إلكترونيًا، بما يحقق الفصل بين طالب الخدمة ومقدمها، وينظم مسار التعامل مع الطلبات وفقًا للقواعد والإجراءات المعمول بها.

وخلال جولته، استمع رئيس مجلس الوزراء إلى شرح حول طبيعة عمل المركز، من كامل غطاس، سكرتير عام محافظة بني سويف، الذي أشار إلى أن المركز يستقبل طلبات المواطنين المتعاملين مع الوحدة المحلية لمركز ومدينة بني سويف والقرى التابعة لها.

وأوضح غطاس أن المركز يضم مجموعة متنوعة من الخدمات المحلية، تشمل: تراخيص البناء والهدم، وإصدار بيانات صلاحية الموقع، وتراخيص المحال العامة، وخدمات الإشغالات والإعلانات، وتصاريح الحفر، وطلبات المعاينة، فضلًا عن استقبال طلبات التصالح على مخالفات البناء ومتابعة استيفاء المستندات والإجراءات ذات الصلة.

كما حرص الدكتور مصطفى مدبولي على إجراء حوار مع عدد من الموظفات بالمركز التكنولوجي للتعرف على الخدمات التي يتيحها المركز وأساليب تقديمها، ووجه بسرعة التعامل مع طلبات المواطنين وإنجاز المعاملات وتحسين كفاءة الأداء.