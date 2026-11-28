تنتشر نصائح منزلية كثيرة للتخلص من الروائح الكريهة في حوض المطبخ، ومن بينها وضع الملح داخل البالوعة أو رشه في الحوض، باعتباره وسيلة بسيطة لتنظيف المواسير والتخلص من بقايا الطعام والدهون، لكن هل يساعد الملح بالفعل على إزالة الروائح؟ وهل يمكن الاعتماد عليه بدلًا من تنظيف الحوض والمصرف بانتظام؟

هل وضع الملح في حوض المطبخ يساعد على التخلص من الروائح؟

يساعد الملح في بعض الحيل المنزلية على الاحتكاك ببعض الرواسب عند استخدامه مع الماء، لكنه ليس منظفًا فعالًا لإزالة الدهون المتراكمة أو القضاء على جميع مصادر الروائح الكريهة، كما أن استخدامه وحده لا يعالج المشكلة إذا كانت ناتجة عن تراكم بقايا الطعام داخل أنبوب الصرف، وفقا لما نشره موقع هيلثي.

هل الملح يزيل روائح حوض المطبخ؟

هل وضع الملح في حوض المطبخ يساعد على التخلص من الروائح؟

يعتقد البعض أن الملح يمتص الروائح الكريهة الموجودة في البالوعة، لكن لا توجد أدلة قوية تثبت أن وضع الملح وحده داخل المصرف يزيل مصدر الرائحة بصورة فعالة.

فالروائح غالبًا تنتج عن بقايا الطعام والدهون والمواد العضوية التي تتراكم داخل المصرف أو في الجزء المنحني من أنبوب الصرف، وقد تتسبب هذه الرواسب في ظهور رائحة غير مستحبة مع مرور الوقت.

لذلك، فإن التخلص من مصدر الرائحة يحتاج إلى تنظيف المكان الذي تتجمع فيه البقايا، وليس مجرد وضع مادة داخل الحوض.

أسباب ظهور الروائح الكريهة في حوض المطبخ

هل وضع الملح في حوض المطبخ يساعد على التخلص من الروائح؟

هناك عدة أسباب قد تؤدي إلى انبعاث رائحة مزعجة من حوض المطبخ، من أبرزها:

تراكم بقايا الطعام داخل فتحة الصرف، خاصة الأرز والخضراوات والدهون.

التصاق الزيوت والشحوم بجدران المواسير مع مرور الوقت.

عدم تنظيف مصفاة الحوض باستمرار.

تراكم الرواسب داخل الجزء المنحني من أنبوب الصرف.

وجود مشكلة في سيفون الحوض أو جفاف المياه الموجودة بداخله.

انسداد جزئي في المواسير يؤدي إلى بطء تصريف المياه وظهور الروائح.

طرق فعالة للتخلص من رائحة حوض المطبخ

هناك خطوات منزلية يمكن اتباعها للتعامل مع الروائح الناتجة عن بقايا الطعام والرواسب البسيطة.

أولًا: تنظيف مصفاة الحوض

أزيلي بقايا الطعام الموجودة داخل المصفاة، ثم اغسليها بالماء وسائل تنظيف الأطباق باستخدام فرشاة صغيرة للوصول إلى الزوايا التي تتجمع فيها الدهون.

ثانيًا: استخدام الماء الساخن بحذر

يمكن استخدام الماء الساخن لتنظيف بعض الرواسب الدهنية البسيطة، بشرط أن تكون المواسير مناسبة لدرجة الحرارة المستخدمة، وتجنب صب الماء المغلي في المواسير البلاستيكية أو الأحواض الحساسة للحرارة.

ثالثًا: تنظيف الجزء الظاهر من المصرف

استخدمي فرشاة مخصصة لتنظيف فتحة الصرف وإزالة بقايا الطعام والدهون المتراكمة حولها.

رابعًا: فحص كوع الحوض

إذا استمرت الرائحة رغم التنظيف، فقد تكون المشكلة داخل كوع أو بسبب خلل في توصيلات الصرف، وهنا قد تحتاجين إلى فحصه وتنظيفه بطريقة صحيحة.

هل يمكن استخدام الملح مع الخل والبيكربونات؟

تنتشر وصفة تعتمد على وضع الملح وبيكربونات الصوديوم والخل داخل البالوعة، لكن الفوران الناتج عن الخلط لا يعني بالضرورة إزالة الدهون العميقة أو تنظيف المواسير بالكامل.

يمكن أن يساعد تنظيف المصرف ميكانيكيًا وإزالة الرواسب في التعامل مع المشكلة بصورة أفضل من الاعتماد على الفوران وحده.

ومن المهم عدم خلط الخل أو أي منظف منزلي مع الكلور أو منظفات تسليك المجاري، لأن بعض هذه الخلطات قد تنتج غازات خطيرة.

متى تحتاجين إلى الاستعانة بسباك؟

إذا كانت الرائحة قوية ومستمرة، أو صاحبها بطء شديد في تصريف المياه أو رجوع المياه إلى الحوض، فقد يكون هناك انسداد أو مشكلة في توصيلات الصرف تحتاج إلى فحص متخصص.