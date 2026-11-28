دعا اللواء دكتور علاء عبد المعطي، محافظ الغربية، شباب المحافظة إلى المشاركة في ملتقى «شباب مصر للتوظيف»، الذي تنظمه وزارة الشباب والرياضة، اليوم السبت الموافق 28 نوفمبر 2026، بنادي طنطا الرياضي، من الساعة 9 صباحًا حتى 3 عصرًا، بمشاركة عدد من شركات القطاع الخاص بمختلف القطاعات.

توجيهات محافظ الغربية

وأكد محافظ الغربية أهمية الاستفادة من الملتقى، الذي يتيح فرصًا حقيقية للتوظيف والتدريب، وإجراء مقابلات مباشرة مع مسؤولي التوظيف، والتعرف على متطلبات سوق العمل، بما يساعد الشباب على اكتساب الخبرات وبناء مسارات مهنية ناجحة.

فرص عمل للشباب

وأشار إلى حرص المحافظة على دعم المبادرات والفعاليات التي تفتح آفاقًا جديدة أمام الشباب، وتساعدهم في الحصول على فرص عمل مناسبة، والاستفادة من قدراتهم ومهاراتهم في مختلف المجالات.

تحرك تنفيذي

ودعا محافظ الغربية الشباب إلى تجهيز سيرهم الذاتية والمشاركة في الملتقى، والتسجيل من خلال الرابط التالي:

https://forms.cloud.microsoft/r/09QAmEuU8P