استقر سعر الدولار أمام الجنيه المصري في البنوك العاملة بالسوق المحلية خلال اليوم السبت 28 نوفمبر 2026، دون تغيرات تُذكر مقارنة بآخر تحديث، وسط تقارب واضح في الأسعار بين غالبية البنوك الحكومية والخاصة.

ويتزامن الثبات في الأسعار مع العطلة الرسمية للبنوك في مصر يومي الحمعة والسبت.

وتراوح سعر الدولار بين 54.67 و54.85 جنيه للشراء، وبين 54.77 و54.95 جنيه للبيع.

وخلال السطور التالية نستعرض أسعار الدولار في مصر اليوم السبت 28 نوفمبر 2026، وفقا لآخر تحديثات البنوك.

سعر الدولار في البنك المركزي المصري

سجل سعر الدولار في البنك المركزي المصري 54.77 جنيه للشراء، و54.91 جنيه للبيع اليوم السبت.

متوسط سعر الدولار اليوم في مصر

بلغ متوسط سعر الدولار في البنوك المصرية نحو 54.82 جنيه.

بينما سجل أعلى سعر شراء 54.85 جنيه، وسجل أقل سعر بيع 54.77 جنيه.

سعر الدولار في بنك مصر

سجل سعر الدولار في بنك مصر 54.77 جنيه للشراء، و54.87 جنيه للبيع، دون تغيير عن آخر تحديث.

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري

جاء سعر الدولار في البنك الأهلي المصري عند 54.77 جنيه للشراء، و54.87 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي CIB

سجل الدولار في البنك التجاري الدولي CIB مستوى 54.77 جنيه للشراء، و54.87 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنوك

سجل الدولار 54.77 جنيه للشراء و54.87 جنيه للبيع في كل من المصرف العربي، والمصري الخليجي، وبنك فيصل، والتنمية الصناعية، والكويت الوطني، وإتش إس بي سي، والعربي الأفريقي، وقطر الوطني الأهلي.

أعلى سعر للدولار في البنوك اليوم

جاء بنك أبوظبي الإسلامي في صدارة البنوك من حيث ارتفاع السعر، إذ سجل الدولار 54.85 جنيه للشراء، و54.95 جنيه للبيع.

وفي البنك الأهلي الكويتي بلغ سعر الدولار 54.83 جنيه للشراء، و54.84 جنيه للبيع.

وتساوي سعر الدولار في بنوك نكست قناة السويس ليسجل 54.80 جنيه للشراء، و54.90 جنيه للبيع.

أقل سعر للدولار في البنوك اليوم

سجل بنك الإسكندرية أقل سعر للدولار بين البنوك، إذ بلغ 54.67 جنيه للشراء، و54.77 جنيه للبيع.

وجاء بنك أبوظبي التجاري والتعمير والإسكان بسعر 54.73 جنيه للشراء، و54.83 جنيه للبيع.

فيما سجل كريدي أجريكول والعقاري المصري العربي وأبوظبي الأول مصر 54.75 جنيه للشراء، و54.85 جنيه للبيع.

وسجل الدولار في بنك بيت التمويل الكويتي والمصرف المتحد 54.78 جنيه للشراء، و54.88 جنيه للبيع.

بينما سجل بنك الشركة المصرفية الدولية SAIB 54.79 جنيه للشراء، و54.89 جنيه للبيع.

وجاء بنك البركة عند 54.77 جنيه للشراء، و54.87 جنيه للبيع.