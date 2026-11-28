يتردد سؤالٌ هل الميت يسمع بكاء أهله ويتعذب به؟ على ألسنة الكثيرين عند فقدان عزيز، بين قلبٍ موجوعٍ يبكي حزنًا، وخوفٍ من أن يكون هذا البكاء سببًا في تعذيب الميت، وقد وردت في ذلك أحاديث نبوية وآراء للعلماء، بيّنوا فيها الفرق بين البكاء الطبيعي رحمةً وحزنًا، وبين النياحة والصراخ وشقّ الجيوب، وما يترتب على كلٍّ منهما في حقّ الميت وأهله.

هل الميت يسمع بكاء أهله ويتعذب به

قال الشيخ عمرو الورداني أمين الفتوى بدار الإفتاء، إن الميت يسمع ويشعر بما حوله، وورد في الأحاديث أن كسر عظم الميت ككسر عظمه حيا، فالأمر ليس "ميت وانتهى"، منوهًا بأن الميت يشعر ويستأنس ويفرح بمن يزوره، ويرد عليه السلام، فيما أن الميت لا يعذب ببكاء أهله.

وأوضح أن البكاء في حد ذاته مباح شرعا، بل هو رحمة، ولا يعذب به الميت، وأما ما يصاحبه من ندب أو نياحة أو أي مخالفة كشق الثياب مثلا فهو الممنوع، مشيرًا إلى أن البكاء ليس محرمًا، إنما المنهى عنه هو الاعتراض على قضاء الله وقدره، فالنبي صل الله عليه وسلم بكى على ابنه إبراهيم وقال: «إن العين لتدمع وإن القلب ليحزن، ولا نقول إلا ما يرضي ربنا...».

وقد ورد في السنة أنه عندما أزور وأسلم عليه يرد عليّ السلام وعندما أقرأ له القرآن وأدعو له فيصل إليه الثواب لكن لم يرد في السنة على أن روحه محلقة حولي وتشعر بي فهذا ليس بصحيح، والثابت أنه لا يوجد في الشريعة نصوص تدل على أنه من يحزن أو يبكي عليهم يشعر به الميت.

حكم زيارة القبور والسلام على أهلها

وأكد أنه يستحب للمسلم زيارة القبور والسلام على أهلها، والميت يعرف المسلِّم عليه ويرد عليه السلام كما ذكرنا؛ قال الإمام النووي في "المجموع شرح المهذب" (5/ 310، ط. دار الفكر): [قال أصحابنا رحمهم الله: ويستحب للزائر أن يدنو من قبر المزور بقدر ما كان يدنو من صاحبه لو كان حيًّا وزاره].

ونقل قول الإمام ابن القيِّم في "الروح" (ص: 5): [وقد شرع النبي صلى الله عليه وآله وسلم لأمته إذا سلموا على أهل القبور أن يسلموا عليهم سلام من يخاطبونه، فيقول: (السلام عليكم دار قوم مؤمنين)، وهذا خطاب لمن يسمع ويعقل، ولولا ذلك لكان هذا الخطاب بمنزلة خطاب المعدوم والجماد، والسلف مجمعون على هذا، وقد تواترت الآثار عنهم بأن الميت يعرف زيارة الحي له ويستبشر به].

وعرض قول المناوي في "فيض القدير" (5/ 287): [وقال الحافظ العراقي: المعرفة ورد السلام فرع الحياة ورد الروح، ولا مانع من خلق هذا الإدراك برد الروح في بعض جسده، وإن لم يكن ذلك في جميعه. وقال بعض الأعاظم: تعلق النفس بالبدن تعلق يشبه العشق الشديد، والحب اللازم، فإذا فارقت النفس البدن فذلك العشق لا يزول إلا بعد حين، فتصير تلك النفس شديدة الميل لذلك البدن؛ ولهذا ينهى عن كسر عظمه ووطء قبره].