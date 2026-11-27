أُصيب شقيقان بإصابات متفرقة، إثر نشوب مشاجرة واعتداء بين عدد من الأهالي باستخدام سلاح أبيض «مطواة»، في الشارع بقرية كفر عزام التابعة لمركز السنبلاوين بمحافظة الدقهلية.



وتلقت مديرية أمن الدقهلية إخطارا من شرطة النجدة يفيد بوقوع مشاجرة أسفرت عن إصابة كل من محمد جودة حسن، 35 عامًا، بطعنة في الجانب الأيسر من البطن وجرح قطعي بالرأس، وشقيقه إبراهيم، 38 عامًا، بجرح أُصيب شقيقان بإصابات متفرقة، إثر نشوب مشاجرة بالصدر.



انتقل ضباط المباحث و سيارات الإسعاف إلى مكان البلاغ، وتم نقل المصابين إلى مستشفى السنبلاوين العام لتلقي العلاج اللازم

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.