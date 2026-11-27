أعلن نادي بايرن ميونخ الألماني، اليوم الجمعة، غياب جمال موسيالا، لاعب الفريق الأول، عن البافاري الفترة المقبلة؛ بسبب الإصابة في عضلة الفخذ اليمنى، رغم عودته من أسبوع واحد فقط بعد غياب طويل.

وشارك اللاعب الألماني الدولي - البالغ عمره 23 عاما - بديلا في الدقيقة 76 في خسارة فريقه 1-2 أمام ليل في دوري أبطال أوروبا، يوم الأربعاء الماضي، بعد أن سجل عودته في التعادل 1-1 بالدوري الألماني أمام كولن الأسبوع الماضي عقب غيابه بسبب إصابة في عضلات الفخذ الخلفية في سبتمبر.

وقال بايرن، إن طاقمه الطبي أكد الإصابة العضلية، وإن موسيالا سيغيب "حتى إشعار آخر".

وكان موسيالا قد غاب عن معظم فترات الموسم الماضي بعد تعرضه لكسر في الساق خلال كأس العالم للأندية 2025، لكنه عاد ليلعب مع ألمانيا في كأس العالم هذا العام.

وتأتي هذه الانتكاسة الأخيرة، وسط انتقادات في طريقة تعامل بايرن مع الاضطراب العصبي الذي يعاني منه لاعب الوسط، والذي كشف عنه في أغسطس بعد سقوطه مغشيا عليه في مباراتين.

وأوضح بايرن، يوم الأربعاء الماضي، إن موسيالا خضع للفحص لأول مرة بسبب أعراض عصبية في أبريل 2025، أي قبل أكثر من 16 شهرا من إعلانه عن تشخيص حالته.

وأجرى النادي محادثات مع ممثلي موسيالا هذا الأسبوع عقب تعليقات من كبار المسؤولين، بينهم الرئيس الفخري أولي هونيس، وعضو مجلس الإدارة كارل-هاينز رومنيجه، بشأن مستقبله، وما إذا كان بإمكانه العودة إلى أعلى المستويات.

وانتقد الاتحاد الدولي للاعبي كرة القدم المحترفين بشدة هذه التصريحات.

وقال بايرن عقب المحادثات: "بالنسبة للطرفين، صحة اللاعب هي الأولوية القصوى، سيتلقى جمال موسيالا الدعم الكامل طوال فترة تعافيه".

وكان موسيالا قد وقع على تمديد عقده حتى عام 2030 في فبراير 2025.

ويحل بايرن ضيفا على هامبورج في الدوري غدا السبت، ساعيا للرد على هزيمته الأولى هذا الموسم أمام ليل.