حسم نادي بايرن ميونخ موقفه من الجدل المثار حول تصريحات لاعبه جوشوا كيميش، بعدما أكد رسميًا عدم توقيع أي عقوبات تأديبية أو مالية عليه، إثر انتقاداته العلنية لطريقة تعامل إدارة النادي مع النجم الشاب جمال موسيالا.

وكان كيميش أثار حالة من الجدل داخل أروقة النادي البافاري، بعدما أبدى تحفظاته على تعامل الإدارة مع موسيالا، معتبرًا أنها لم توفر الحماية والدعم الكافيين للموهبة الشابة، وهو ما فتح الباب أمام تكهنات بشأن وجود خلافات داخلية في ملعب أليانز أرينا.

من جانبه، حرص كريستوف فرويند، المدير الرياضي لبايرن ميونخ، على احتواء الموقف، مؤكدًا أن تصريحات كيميش لن يعقبها أي إجراء تأديبي، وأن فرض غرامة مالية على اللاعب لم يكن مطروحًا من الأساس.

وقال فرويند، في تصريحات نقلتها شبكة "سكاي ألمانيا" خلال مؤتمر صحفي: "لم نناقش هذا الأمر مطلقًا، ولم تكن الغرامة مطروحة للنقاش من الأساس. تنتظرنا أسابيع مكثفة ومهمة، وعلينا توجيه كل طاقتنا نحوها. إنها فترة صعبة، لكن يمكن أن تخرج منها أمور إيجابية أيضًا. سنتجاوز هذه المرحلة، وهذا هو محور تركيزنا. نحن نركز حاليًا على المباريات المقبلة، إذ تنتظرنا مواجهات عديدة خلال فترة زمنية قصيرة".

في المقابل، يسعى البلجيكي فينسنت كومباني، المدير الفني لبايرن ميونخ، إلى إبعاد لاعبيه عن الأجواء المثيرة للجدل، والتركيز على الاستحقاقات المقبلة، وفي مقدمتها مواجهة هامبورج في الدوري الألماني، خاصة بعد الخسارة أمام ليل بنتيجة 1-2 في دوري أبطال أوروبا.

وعند سؤاله عن الجدل المتعلق بموسيالا وتصريحات كيميش، رد كومباني بحزم قائلًا: "عليّ أن أخيب ظنكم؛ فهذا الأمر لا يشغل بال الجميع. هناك أولوية قصوى واحدة، وهي مباراة بايرن ضد هامبورغ، وهذا هو الشيء الوحيد الذي يهم".

وبشأن جاهزية جمال موسيالا، تجنب كومباني حسم موقفه من إمكانية الدفع باللاعب أساسيًا خلال المواجهة المقبلة، رغم اقترابه، إلى جانب الكولومبي لويس دياز، من استعادة كامل لياقته البدنية.

ويفضل الجهاز الفني التعامل بحذر مع عودة اللاعبين، لتجنب المجازفة بتجدد الإصابات، خاصة في ظل ضغط المباريات والحاجة إلى الاستفادة من جميع العناصر المتاحة خلال المرحلة المقبلة.

وشدد كومباني على أهمية امتلاك الفريق أكبر عدد ممكن من اللاعبين الجاهزين، مؤكدًا أن بايرن سيحتاج إلى جميع عناصره لمواجهة ضغط المباريات خلال الأسابيع المقبلة.

وأضاف: "علينا أن نرى الفريق يقاتل، وأن يكون مستعدًا لتحقيق الفوز في هذه المباراة أيضًا. يتطلب الأمر الكثير من القوة والطاقة في الوقت الراهن، ودوري كمدرب هو ضمان حصد النقاط؛ فهذه المباراة بالغة الأهمية بالنسبة لنا".