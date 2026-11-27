في ضربة أمنية جديدة لمواجهة جرائم سرقة المواشي، تمكنت مباحث مركز شرطة إسنا جنوب الأقصر من تفكيك تشكيل عصابي مكون من 4 أشخاص، تخصص في سرقة المواشي من عدد من المناطق، وذلك بعد تحريات مكثفة أعقبت تلقي عدة بلاغات من الأهالي.

وكشفت التحريات عن تورط المتهمين، المقيمين بدائرة مركز إسنا ولهم معلومات جنائية سابقة، في وقائع سرقة شهدتها قرى الدير وترعة ناصر وأرمنت والعديسات، حيث جرى تتبع نشاطهم وتحديد هويتهم تمهيدا لضبطهم.

وكان اللواء جميل حسن، مساعد وزير الداخلية مدير أمن الأقصر، قد تلقى إخطارا من اللواء محمد عادل، مدير المباحث الجنائية بمديرية أمن الأقصر، يفيد بتوصل الأجهزة الأمنية إلى تشكيل عصابي تخصص في سرقة المواشي.

وبعد اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، قاد المقدم محمد كمال، رئيس مباحث مركز شرطة إسنا، حملة أمنية أسفرت عن ضبط المتهمين الأربعة، وبحوزتهم 12 رأس ماشية، بينها 6 رؤوس من الأبقار و3 رؤوس من الماعز و3 رؤوس من الخراف، إلى جانب بندقية آلية وبندقية خرطوش وفرد محلي، ومبالغ مالية وهواتف محمولة، فضلا عن ضبط تروسيكلين تبين أنهما مبلغ بسرقتهما.

وبمواجهتهم بما أسفرت عنه التحريات والضبط، أقر المتهمون بتكوين تشكيل عصابي تخصص في سرقة المواشي والتروسيكلين، موضحين استخدامهما في التنقل خلال ارتكاب وقائع السرقة، كما أقروا بحيازة الأسلحة النارية بغرض الدفاع عن النفس، والمبالغ المالية باعتبارها حصيلة بيع مسروقات أخرى، فيما استخدموا الهواتف المحمولة للتواصل فيما بينهم.

وجرى استدعاء أصحاب البلاغات، الذين تعرفوا على المواشي المضبوطة وأكدوا ملكيتهم لها، معربين عن تقديرهم لجهود رجال الشرطة في ضبط المتهمين واستعادة المسروقات.

وتم تحرير محضر بالواقعة، فيما تولت النيابة العامة التحقيق بإشراف المحامي العام لنيابات الأقصر، وأمرت بحبس المتهمين 4 أيام على ذمة التحقيقات، مع مراعاة التجديد لهم في الموعد القانوني.