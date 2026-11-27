كشفت مقتطفات من المذكرات الشخصية للبابا الراحل فرنسيس عن جانب غير مألوف من حياته الروحية، بعدما تحدث عن تجارب قال إنه شاهد خلالها الشيطان ثلاث مرات، فضلاً عن رؤيته ما وصفه بـ«مدخل الجحيم»، في تدوينات امتدت على مدار أكثر من ثلاثة عقود.

وتأتي هذه التفاصيل ضمن كتاب «المذكرات الخاصة للبابا فرنسيس»، الذي يضم مجموعة من الخواطر والتأملات الشخصية التي دوّنها خورخي ماريو بيرغوليو، المعروف باسم البابا فرنسيس، خلال الفترة بين عامي 1992 و2024، لتكشف عن مخاوفه ومراجعاته الذاتية ومواقف أثارت تساؤلات في حياته الروحية.

وتقدم المذكرات، التي تنتهي بآخر تدوينة مؤرخة في أغسطس 2024، قراءة مختلفة لشخصية البابا الراحل، تجمع بين التجارب الروحية التي تحدث عنها، ومخاوفه الإنسانية، ومراجعته المستمرة لمواقفه وأفعاله، في وثيقة شخصية تكشف جانبًا ظل بعيدًا عن الأضواء لسنوات طويلة.

دفتر أسود يكشف أسرارًا من حياة البابا الراحل

وتعود المذكرات إلى دفتر شخصي ذي غلاف أسود، احتفظ فيه البابا فرنسيس بتدويناته وتأملاته على مدار سنوات طويلة، بدءًا من مراحل عمله الديني في الأرجنتين، مرورًا بتوليه منصب رئيس أساقفة بوينس آيرس، وصولًا إلى فترة توليه قيادة الكنيسة الكاثوليكية.

وتولى الكاردينال الأرجنتيني فيكتور مانويل فرنانديز إعداد الكتاب، بعدما قال إن البابا الراحل أوكل إليه مهمة إتاحة بعض تلك الكتابات أمام الجمهور عقب وفاته، بهدف تقديم صورة أكثر عمقًا عن أفكاره ومشاغله الروحية.

وأشار فرنانديز إلى أن هذه الملاحظات تعكس انشغالات شخصية وروحية عميقة، معتبرًا أن نشرها يمكن أن يساعد القراء على فهم جوانب مختلفة من شخصية البابا، بعيدًا عن صورته العامة التي ارتبطت بالبساطة والتقارب مع الناس.

3 مرات شاهد فيها الشيطان

ومن بين أكثر ما أثار الاهتمام في المذكرات، تدوينة كتبها فرنسيس في يناير 2021، تحدث فيها عن ثلاث تجارب قال إنه شاهد خلالها الشيطان بصورة ملموسة، خلال فترة عمله رئيسًا لأساقفة بوينس آيرس، ثم في سياق أحداث لاحقة بالعاصمة الإيطالية روما.

وأشار البابا الراحل في تدويناته إلى أن تلك التجارب تركت أثرًا عميقًا في ذاكرته، مستعيدًا ملامح وصفها بأنها تحمل تهديدًا، إلى جانب صوت شديد الخشونة لم يستطع نسيانه.

وفي إحدى رواياته، وصف ما اعتبره ظهورًا داخل كنيسة صغيرة أثناء وجوده في موقع ديني، مشيرًا إلى نظرات حادة أشبه بومضات من النار، بحسب المقتطفات المنشورة من الكتاب.

«مدخل الجحيم».. تجربة أخرى في مذكرات فرنسيس

ولم تتوقف الاعترافات عند الحديث عن تلك التجارب الثلاث، إذ تضمنت المذكرات تدوينة أخرى تعود إلى يونيو 2018، ذكر فيها البابا فرنسيس أنه شاهد ما وصفه بـ«مدخل الجحيم»، خلال لحظة كان يستعد فيها للخلود إلى النوم.

وتكشف تلك الكتابات عن مساحة واسعة من التأملات الشخصية، إذ لم تقتصر على الروايات الروحية، بل تضمنت أيضًا مشاعر الندم والعار ومحاسبة النفس، إلى جانب إيمانه بأن العناية الإلهية كانت حاضرة في مسار حياته.

كما تطرقت المذكرات إلى بعض المواقف التي واجهها البابا فرنسيس خلال فترة قيادته الكنيسة الكاثوليكية، ومن بينها الأزمة التي أثارتها زيارته إلى تشيلي عام 2018، على خلفية الجدل المرتبط باتهامات لأحد رجال الدين بالتستر على اعتداءات جنسية.

وكتب فرنسيس عن شعوره بالانهيار أمام ما تكشف لاحقًا من تفاصيل، معترفًا بصعوبة التعامل مع حجم الأزمة، بعدما كان قد دافع في البداية عن أحد الأساقفة المتهمين بالتستر.