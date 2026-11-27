كشف تحقيق استقصائي نشرته صحيفة «يديعوت أحرونوت» وموقع «Ynet» الإسرائيلي، للصحفي آفي إيساكاروف، عن تفاصيل جديدة بشأن الإخفاقات الاستخباراتية والأمنية التي سبقت هجوم 7 أكتوبر 2023، متتبعًا تحركات الأجهزة الأمنية الإسرائيلية خلال الليلة السابقة للهجوم، دقيقة بدقيقة، وصولًا إلى الساعة 6:29 صباحًا، موعد بدء الهجوم.

وحمل التحقيق عنوان «7.10.. ليلة العمى دقيقة بدقيقة»، مستعرضًا سلسلة من التحذيرات والمؤشرات الاستخباراتية التي ظهرت تباعًا، لكنها لم تُقرأ بصورة صحيحة، في ظل اعتقاد سائد داخل المؤسسة الأمنية الإسرائيلية بأن حركة حماس مردوعة ولا تسعى إلى شن هجوم واسع النطاق.

ويعيد التحقيق بناء المشهد من خلال مقابلات مع أشخاص شاركوا في إدارة الأحداث، إلى جانب معلومات ووثائق استخباراتية، كاشفًا عن تعطل منظومة إنذار حيوية، ورسائل إلكترونية لم يطلع عليها المسؤولون، وتعليمات لم تُنفذ، ومعلومات مهمة لم تصل إلى أصحاب القرار في الوقت المناسب.

نتنياهو وهدوء غزة.. خلفية سياسية سبقت الإخفاق الأمني

لا يحصر التحقيق أسباب ما جرى في ليلة 7 أكتوبر في الأخطاء التكتيكية، بل يعود إلى 29 سبتمبر 2023، أي قبل الهجوم بثمانية أيام، لتسليط الضوء على التفاهمات التي جرى التوصل إليها بين إسرائيل وحماس بوساطة مصرية وقطرية، والتي أنهت موجة من الاحتجاجات العنيفة على السياج الحدودي.

ويشير التحقيق إلى أن إسرائيل وافقت في إطار هذه التفاهمات على مجموعة من التسهيلات الاقتصادية والإنسانية، شملت توسيع منطقة الصيد، والسماح بدخول العمال من قطاع غزة إلى إسرائيل، إلى جانب مطالبة قطر بزيادة الأموال التي تحولها إلى القطاع.

ويربط التقرير هذه السياسة برؤية رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الذي اعتبر أن الحفاظ على الهدوء في غزة يتيح لإسرائيل التركيز على ملفات أخرى، وفي مقدمتها مواجهة إيران، وإحراز تقدم في مسار التطبيع مع السعودية.

كما يتهم التحقيق نتنياهو بالعمل لسنوات على الحفاظ على حكم حماس في قطاع غزة، مشيرًا إلى أنه طلب من قطر تحويل أموال شهرية إلى القطاع، في أعقاب توقف التحويلات المالية من السلطة الفلسطينية عام 2018، وبلغت قيمة الأموال التي أشار إليها التحقيق نحو 30 مليون دولار شهريًا.

ويكشف التقرير عن خلافات سابقة بين نتنياهو وقيادات أمنية بشأن التعامل مع قيادات حماس، موضحًا أن رؤساء الشاباك السابقين عرضوا استهداف شخصيات بارزة في الحركة، من بينها يحيى السنوار ومحمد الضيف، ضمن ما وصفته المؤسسة الأمنية الإسرائيلية بعملية «قطع الرؤوس»، لكن نتنياهو لم يتبنَّ هذه التوجهات.

ويؤكد التحقيق أن التوجيه السياسي السائد قبل الهجوم كان الحفاظ على الهدوء في قطاع غزة، وهو ما انعكس على تقديرات الأجهزة الأمنية وطريقة تعاملها مع المؤشرات المتزايدة.

مؤشرات مبكرة.. شرائح اتصال تكشف تحركات غير معتادة لحماس

يرصد التحقيق سلسلة من المؤشرات التي ظهرت قبل الهجوم بأيام، لكنها لم تدفع الأجهزة الأمنية الإسرائيلية إلى تغيير تقديراتها بصورة حاسمة.

ففي 4 أكتوبر، رصد جهاز الشاباك تفعيل عدد محدود من شرائح الاتصال الإسرائيلية التي كانت حماس قد اشترتها واستخدمتها في إطار استعداداتها لاحتمال تنفيذ عمليات داخل إسرائيل.

ورغم أن هذه الشرائح كانت تُستخدم في تدريبات سابقة، فإن تفعيلها تكرر خلال الأيام التالية، مع ظهور مؤشرات إضافية على تواصلها فيما بينها، وهو ما كان يمكن أن يشير إلى تحرك غير اعتيادي.

وفي 5 أكتوبر، رُصد تفعيل نحو 20 شريحة اتصال، قبل أن تتواصل المؤشرات خلال ليلة 6 أكتوبر، حيث أبلغت الجهات الاستخباراتية المعنية قيادات فرقة غزة والقيادة الجنوبية بالتطورات.

لكن التعامل مع هذه المعلومات ظل محكومًا بالتقديرات السابقة، خاصة أن حماس سبق أن فعّلت أعدادًا من هذه الشرائح في مناسبات سابقة دون أن تنفذ هجومًا.

سحب قوات إسرائيلية من محيط غزة قبل الهجوم

ومن بين التفاصيل التي أوردها التحقيق، نقل سريتين من وحدة «إيجوز» التابعة للواء الكوماندوز الإسرائيلي، كانتا متمركزتين في الجنوب بالقرب من قطاع غزة، إلى الضفة الغربية في 5 أكتوبر، على خلفية التوترات الأمنية والمخاوف من تصعيد هناك.

وجاء هذا التحرك قبل ساعات من الهجوم، في وقت كانت فيه المؤشرات الاستخباراتية المتعلقة بنشاط حماس تتزايد، دون أن تتبلور لدى القيادة الإسرائيلية صورة واضحة عن طبيعة التهديد الوشيك.

تعطل منظومة الإنذار.. عطل استمر حتى الخامسة والنصف صباحًا

ومن أخطر ما كشفه التحقيق تعطل إحدى أهم منظومات جمع المعلومات والإنذار التابعة للاستخبارات العسكرية الإسرائيلية، وهي منظومة كان يفترض أن تقدم مؤشرات بشأن استعدادات حماس لتنفيذ عملية عسكرية واسعة.

ففي الساعة 11:22 مساءً تقريبًا، اكتشف ضباط في الوحدة 8200 أن المنظومة لا تعمل خلال الساعات الأكثر حساسية، وأُبلغت قيادات في فرقة غزة والقيادة الجنوبية وقائد المنطقة الجنوبية يارون فينكلمان بالعطل.

لكن المشكلة لم تُحل سريعًا، بسبب عدم وجود فنيين متاحين في قاعدة تشغيل المنظومة، وصعوبة الوصول إلى الفني المناوب ليلة الجمعة.

ويشير التحقيق إلى أن الفني لم يتحرك إلا في الساعة 3:15 فجرًا، ولم يصل إلى الموقع إلا بعد الخامسة صباحًا، فيما استمرت أزمة المنظومة حتى الساعة 5:30 صباحًا، حين عادت إلى العمل.

وتكمن خطورة هذه الواقعة في أن بعض المسؤولين الأمنيين كانوا على علم بتعطل أداة استخباراتية بالغة الأهمية، بينما لم يكن آخرون على دراية بأن منظومة جمع المعلومات الرئيسية لا تعمل في تلك اللحظات الحاسمة.

منتصف الليل.. مؤشرات على رفع حماس حالة التأهب

مع اقتراب منتصف الليل، بدأت المؤشرات الاستخباراتية تكتسب طابعًا أكثر خطورة. فقد رصدت الأجهزة الإسرائيلية ارتفاعًا في عدد شرائح الاتصال التي جرى تفعيلها، ووصل عددها إلى نحو 45 شريحة، مع بدء التواصل فيما بينها، وهو ما اعتُبر تطورًا غير معتاد مقارنة بالأنماط السابقة.

وفي الوقت نفسه، ظهرت معلومات بشأن انتقال محمد الضيف، قائد الجناح العسكري لحماس، إلى أحد المواقع المخصصة للطوارئ، وهو ما كان يمكن أن يشير إلى رفع مستوى الاستعداد داخل الحركة.

كما ظهرت مؤشرات تتعلق بأوضاع قادة ألوية حماس، من بينهم أيمن نوفل وأحمد الغندور، وسط معلومات عن فحص مواقع الطوارئ الخاصة بهم.

وفي الساعة 12 منتصف الليل، أبلغ ضابط الاستخبارات في القيادة الجنوبية أريئيل ليبوفسكي قائد المنطقة يارون فينكلمان بوجود تغير في الوضع، مستخدمًا تعبير «انقلاب الصورة»، في إشارة إلى رفع حماس مستوى التأهب العسكري.

ورغم خطورة المؤشرات، لم تكن لدى الأجهزة الإسرائيلية قناعة بأن الحركة تستعد بالفعل لشن هجوم، إذ ظل احتمال آخر حاضرًا، وهو أن حماس تستعد تحسبًا لضربة إسرائيلية محتملة.

معلومة عن أيمن صيام تختفي داخل البريد الإلكتروني

ومن أبرز الوقائع التي يكشفها التحقيق، وصول معلومة استخباراتية شديدة الأهمية بشأن أيمن صيام، قائد المنظومة الصاروخية في حماس، الذي انتقل إلى نمط الطوارئ في نحو الساعة الثانية صباحًا.

ورغم أن ضابط الاستخبارات المناوب في القيادة الجنوبية كان قد طلب إبلاغه مباشرة بأي تغيير في وضع صيام، فإن المعلومة أُرسلت في رسالة بريد إلكتروني داخلية إلى استخبارات فرقة غزة، دون تصعيدها بصورة مباشرة إلى المسؤول الذي طلب متابعتها.

ويقول التحقيق إن الرسالة لم يطلع عليها أحد في تلك اللحظة، بسبب حالة الهدوء النسبي داخل غرفة العمليات في وقت متأخر من الليل، لتضيع بذلك معلومة كان من الممكن أن تمثل مؤشرًا بالغ الأهمية على استعدادات حماس.

كما أشار التحقيق إلى معلومات ظهرت لاحقًا بشأن انتقال مروان عيسى، الرجل الثاني في الجناح العسكري لحماس، إلى أحد مواقع الطوارئ.

الساعة الثانية صباحًا.. استيقاظ قيادات أمنية واستدعاء القوات الخاصة

في الساعة الثانية صباحًا، جرى إيقاظ رئيس الشاباك رونين بار وإبلاغه بالمؤشرات الجديدة، فيما قرر رئيس العمليات في الجهاز رفع مستوى الاستعداد واستدعاء قوة «تيكيلا»، التي تضم عناصر من وحدة مكافحة الإرهاب الإسرائيلية «يمام».

وكان التقدير السائد داخل الشاباك أن حماس ربما تستعد لتنفيذ عملية محدودة أو توغل محدود عبر الحدود، وليس بالضرورة هجومًا واسع النطاق.

وفي الساعة 2:30 فجرًا، جرى إيقاظ قائد وحدة «يمام»، واستدعاء قوة «أرنون زمورا» التي كانت في حالة تأهب، كما أُبلغ رئيس شعبة العمليات في الجيش الإسرائيلي شلومي بيندر بالتطورات، وبدأت اتصالات مع قيادات سلاح الجو.

أما في الساعة 2:52 فجرًا، فقد بدأت اتصالات إضافية بين قيادات الجيش، وأُبلغ رئيس هيئة الأركان هرتسي هاليفي بالتطورات المرتقبة، مع مناقشة إجراء تقييم أمني موسع خلال الساعات التالية.

وفي الساعة 3:06 فجرًا، أصدر الشاباك تحذيرًا رسميًا عبر منظومة الإنذارات المشتركة بين الأجهزة الأمنية الإسرائيلية، بشأن تفعيل شرائح الاتصال التابعة لحماس، وأُرسلت المعلومات إلى الاستخبارات العسكرية وعمليات الجيش ومجلس الأمن القومي والموساد والشرطة.

الإخفاق الأكبر.. معلومات كثيرة دون تقدير موحد للتهديد

ويخلص التحقيق إلى أن الإخفاق لم يكن نتيجة غياب المعلومات بصورة كاملة، وإنما تمثل في عدم الربط بين مؤشرات متعددة ظهرت في وقت متقارب، وعدم التعامل معها باعتبارها أجزاء من صورة استخباراتية واحدة.

فبينما رصدت الأجهزة تفعيل شرائح الاتصال، وتحركات قادة حماس، وتجهيز مواقع الطوارئ، وتعطل منظومة الإنذار، ظلت التقديرات الإسرائيلية أسيرة الاعتقاد بأن الحركة لا ترغب في الدخول في مواجهة واسعة.

ويشير آفي إيساكاروف إلى أن المشاركين في تلك الأحداث لم يتعمدوا إفشال الاستعدادات أو التسبب في الكارثة، وإنما وقعوا في أخطاء تقديرية واستخباراتية، نتيجة الاعتقاد بأن حماس تم ردعها.

غياب لجنة تحقيق رسمية يترك الأسئلة مفتوحة

ويطرح التحقيق تساؤلات بشأن غياب تحقيق حكومي شامل يجمع بين الجيش الإسرائيلي والشاباك لتحديد المسؤوليات عن الإخفاقات التي سبقت هجوم 7 أكتوبر.

كما ينتقد عدم تشكيل لجنة تحقيق حكومية رسمية، معتبرًا أن فهم ما جرى لا يمكن أن يقتصر على الأخطاء العملياتية التي وقعت خلال الساعات السابقة للهجوم، بل يجب أن يمتد إلى السياسات السياسية والاستراتيجية التي حكمت تعامل إسرائيل مع قطاع غزة على مدار سنوات.

ويؤكد التحقيق أن التوقف عند الساعة 6:29 صباحًا، موعد بدء الهجوم، لا يعني أن الإخفاق بدأ في تلك اللحظة، بل إن جذوره تمتد إلى قرارات وتقديرات سياسية واستخباراتية سبقت الهجوم بفترة طويلة.