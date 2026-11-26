حصلت شركة «فلاي دبي» الإماراتية على موافقة المسؤولين الأمنيين الإسرائيليين لاستئناف رحلاتها الجوية إلى إسرائيل، بعد توقف استمر نحو شهرين على خلفية محاولة الهجوم التي أدت إلى تعليق الرحلات.

وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن الشركة قد تستأنف رحلاتها إلى إسرائيل اعتبارًا من 3 ديسمبر المقبل، على أن يظل الموعد النهائي مرهونًا بقرار الشركة وترتيباتها التشغيلية.

وفي المقابل، لا تزال رحلات شركات الطيران الإسرائيلية إلى دولة الإمارات العربية المتحدة تنتظر الحصول على الموافقة النهائية، وسط توقعات باستئنافها خلال الربع الأول من عام 2027.

وأشار التقرير إلى إحراز تقدم في الاتصالات بين إسرائيل والإمارات بشأن استئناف الرحلات الجوية بين الجانبين، سواء إلى دبي أو أبوظبي، وذلك خلال مناقشات أجراها رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بشأن الملف.

وتأتي هذه التطورات في إطار المساعي لاستعادة حركة الطيران بين إسرائيل والإمارات، بعد تعليق الرحلات على خلفية التطورات الأمنية الأخيرة.