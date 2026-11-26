كشف الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان، عن تفاصيل تحرك المنظومة الصحية للتعامل مع حادث الطريق الذي وقع أمس، موضحًا أن هيئة الإسعاف دفعت بـ13 سيارة إسعاف إلى موقع الحادث خلال 8 دقائق فقط من وقوعه، لنقل المصابين وتقديم التدخلات الطبية العاجلة.

التعامل مع تداعيات الحادث

وقال وزير الصحة، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو خليل ببرنامج «من مصر»، المذاع عبر قناة «القاهرة الإخبارية»، إن الحادث وقع في نحو الساعة السادسة وعشر دقائق مساءً، وعلى الفور جرى إخطار غرفة إدارة الأزمات بهيئة الإسعاف وغرفة إدارة الأزمات المركزية بالوزارة، لبدء التحرك والتعامل مع تداعيات الحادث.

وأوضح أن المصابين جرى نقلهم إلى عدد من المستشفيات القريبة من موقع الحادث، شملت إمبابة العام، وبولاق الدكرور، والوراق المركزي، والعجوزة التخصصي، وشبرا المركزي، إلى جانب مستشفيات أخرى، لافتًا إلى أن أعداد الحالات التي استقبلتها المستشفيات شهدت تغيرات متتالية، نتيجة نقل المصابين بسيارات الإسعاف، فضلًا عن وصول حالات أخرى بمساعدة ذويهم والموجودين في محيط الحادث.

التعامل السريع مع المصابين

وأكد عبد الغفار أن سرعة الاستجابة جاءت من خلال التنسيق بين غرف إدارة الأزمات والفرق الطبية وهيئة الإسعاف، لضمان التعامل السريع مع المصابين وتوزيعهم على المستشفيات وفقًا للإمكانات المتاحة.