ارتفع سعر الذهب عالميًا اليوم الخميس إلى 3572 دولارًا، بعد ما شهدت تعاملات الأربعاء هبوطًا حادًا دفع الأسعار إلى ما دون 3500 دولار للمرة الأولى منذ سبتمبر 2025.

وصعد سعر جرام الذهب في مصر متأثرًا بارتفاع سعر الأوقية عالميًا بالإضافة إلى ارتفاع سعر صرف الدولار مقابل الجنيه ختام تعاملات أمس الأربعاء .

سعر جرام الذهب عيار 21 الآن

وارتفع سعر جرام الذهب عيار 21 الآن في مصر إلى 5625 جنيهًا مقارنه بـ 5470 جنيهًا أقل سعر له بالأمس.

أسعار الذهب اليوم

ويقدّم موقع «صدى البلد» الإخباري أسعار الذهب اليوم الخميس 26-11-2026 ، ضمن نشرته الخدمية.

بورصة الذهب مباشر

سجّل سعر الذهب عالميًا الآن 3572 دولارًا للأوقية.

سعر الذهب عيار 18

سجّل سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم 4821 جنيهًا للشراء.

سعر الذهب عيار 21

وسجّل سعر الذهب عيار 21 الأكثر انتشارًا 5625 جنيهًا، بدون مصنعية، وتتراوح أسعار المصنعية بين 3% و8% من سعر الجرام.

سعر الذهب عيار 24

أما الذهب عيار 24 الأعلى سعرًا، فسجّل 6426 جنيهًا للشراء.

سعر الجنيه الذهب اليوم

وسجّل سعر الجنيه الذهب اليوم 45 ألف جنيه.

وحذّرت شعبة الذهب والمعادن الثمينة باتحاد الصناعات المصرية، برئاسة إيهاب واصف، المواطنين من مخاطر شراء الذهب في مصر عبر التطبيقات الإلكترونية والمنصات الرقمية غير المضمونة، مؤكدة أهمية توخي الحذر عند التعامل مع هذه التطبيقات، خاصة في ظل غياب ضمانات حقيقية تكفل حقوق المشترين حال توقف المنصة أو إغلاق التطبيق.

وأكدت الشعبة أن شراء الذهب بصورة فعلية ومباشرة من الأسواق، وتسلم المشغولات أو السبائك الذهبية باليد، يمثل الخيار الأكثر أمانا للمستهلك، مقارنة بشراء أرصدة ذهبية عبر التطبيقات الإلكترونية دون حيازة فعلية للمعدن.

وأوضحت أن بعض التطبيقات تتيح للمستخدم شراء كميات من الذهب وتسجيلها كأرصدة إلكترونية داخل حسابه، دون أن يكون الذهب في حيازته الفعلية، وهو ما يثير تساؤلات بشأن آليات استلام المعدن وحقوق العملاء حال توقف التطبيق عن العمل أو إغلاقه لأي سبب.