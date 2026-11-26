سجل سعر الدولار ارتفاعًا جماعيًا أمام الجنيه مع بداية تعاملات اليوم الخميس 26 نوفمبر 2026، في عدد كبير من البنوك العاملة بمصر.

اعلى سعر للدولار

وسجل أعلى سعر للشراء نحو 54.82 جنيه، بينما بلغ سعر البيع 54.92 جنيه وذلك في بنك التنمية الصناعية.

سعر صرف الدولار الان

وسجل الدولار في بنك كريدي أجريكول وبنك أبوظبي الأول 54.81 جنيه للشراء و54.91 جنيه للبيع.

سعر الدولار مقابل الجنيه

فيما بلغ سعر الدولار في بنك الإسكندرية والبنك التجاري الدولي وبنك الشركة المصرفية العربية وقناة السويس وبيت التمويل الكويتي نحو 54.80 جنيه للشراء و54.90 جنيه للبيع.

سعر الدولار أمام الجنيه

وفي البنك الأهلي المصري وبنك HSBC، سجل الدولار 54.78 جنيه للشراء و54.88 جنيه للبيع.

بينما بلغ سعر الدولار مقابل الجنيه في المصرف العربي الدولي وبنك نكست 54.73 جنيه للشراء و54.83 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم في البنوك

وسجل سعر الدولار في بنك فيصل الإسلامي 54.70 جنيه للشراء و54.80 جنيه للبيع.

أسعار الدولار في البنوك اليوم

سعر الدولار اليوم بنك التنمية الصناعية 54.82 جنيه للشراء و54.92 جنيه للبيع.

سعر الدولار كريدي أجريكول 54.81 جنيه للشراء و54.91 جنيه للبيع.

سعر الدولار بنك أبوظبي الأول 54.81 جنيه للشراء و54.91 جنيه للبيع.

سعر الدولار بنك الإسكندرية 54.80 جنيه للشراء و54.90 جنيه للبيع.

سعر الدولار البنك التجاري الدولي 54.80 جنيه للشراء و54.90 جنيه للبيع.

سعر الدولار بنك الشركة المصرفية العربية 54.80 جنيه للشراء و54.90 جنيه للبيع.

سعر الدولار بنك قناة السويس 54.80 جنيه للشراء و54.90 جنيه للبيع.

سعر الدولار بيت التمويل الكويتي 54.80 جنيه للشراء و54.90 جنيه للبيع.

سعر الدولار البنك الأهلي المصري

سعر الدولار البنك الأهلي المصري 54.78 جنيه للشراء و54.88 جنيه للبيع.

سعر الدولار المصرف العربي الدولي 54.73 جنيه للشراء و54.83 جنيه للبيع.

سعر الدولار بنك نكست 54.73 جنيه للشراء و54.83 جنيه للبيع.

سعر الدولار بنك فيصل الإسلامي 54.70 جنيه للشراء و54.80 جنيه للبيع.

سعر الدولار مصرف أبوظبي الإسلامي 54.65 جنيه للشراء و54.75 جنيه للبيع.