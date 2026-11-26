عقدت المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماعًا مساء أمس، الأربعاء، لمتابعة مخططات وإجراءات تنفيذ مليون وحدة سكنية حتى عام 2030، تنفيذًا لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي التي تم إعلانها خلال "منتدى مصر 2026"، بشأن إطلاق برنامج قومي متكامل للتوسع في مشروعات الإسكان والتنمية العمرانية، وتوفير وحدات سكنية متنوعة تلبي احتياجات مختلف شرائح المجتمع.

جاء ذلك بحضور الدكتور وليد عباس، نائب وزيرة الإسكان للمجتمعات العمرانية، ومسئولي الوزارة وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري.

تحديد البرامج الزمنية

وأكدت وزيرة الإسكان أهمية العمل على ترجمة توصيات منتدى مصر 2026 إلى خطط تنفيذية، تتضمن تحديد البرامج الزمنية، مع المتابعة المستمرة لمختلف الإجراءات اللازمة لتنفيذ مستهدفات المشروع.

وشددت على ضرورة تكامل جهود قطاعات الوزارة والجهات التابعة لها، والتنسيق فيما بينها لضمان سرعة اتخاذ الإجراءات المطلوبة، ودراسة مختلف الجوانب الفنية والتنفيذية والتمويلية، بما يحقق كفاءة التنفيذ والالتزام بالمستهدفات المحددة.

وقالت الوزيرة إن توفير مليون وحدة سكنية يمثل مستهدفًا مهمًا في إطار جهود الدولة لتلبية الطلب على الإسكان، وتوفير وحدات متنوعة تتناسب مع احتياجات المواطنين وإمكاناتهم، مع مراعاة جودة التنفيذ وتكامل الخدمات والمرافق، بما يضمن إقامة مجتمعات عمرانية متكاملة ومستدامة.

وتناول الاجتماع محاور استراتيجية الوزارة لتوفير مليون وحدة سكنية حتى عام 2030، حيث ترتكز على ستة برامج رئيسية، تستهدف تنويع أنماط الإسكان وتلبية احتياجات مختلف الشرائح الاقتصادية والاجتماعية.

وحدات إسكان اجتماعي

وتتضمن الاسترتيجية وحدات الإسكان الاجتماعي من خلال صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، ووحدات الإسكان الاجتماعي بالشراكة بين الصندوق وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة والمطورين العقاريين، فضلًا عن توفير وحدات بنظام الإيجار والإيجار المنتهي بالتملك، ووحدات الإسكان المتوسط وفوق المتوسط والفاخر بالمدن الجديدة، وتنفيذ وحدات بهذه المستويات من الإسكان من خلال الشراكة مع المطورين العقاريين، بجانب توفير وحدات الإسكان المتميز المخصصة للعاملين بالمصانع.

برنامج الاسكان المستهدفة

كما أكدت المهندسة راندة المنشاوي أن الاستراتيجية تستهدف تلبية الطلب السكني المتزايد، من خلال توفير أنماط متنوعة تشمل الإسكان الاجتماعي والإيجار والإسكان المتوسط وفوق المتوسط والفاخر وإسكان العمال، إلى جانب التوسع في برامج الشراكة مع المطورين العقاريين، وإتاحة الفرصة لمشاركة مختلف فئات المطورين، بما يسهم في تنويع مصادر التمويل والتنفيذ، وتخفيف الأعباء عن الدولة، وتوفير أنماط حيازة متعددة تتناسب مع القدرات الاقتصادية للمواطنين.