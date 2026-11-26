على عكس المخاوف الشائعة لدى شريحة واسعة من المستخدمين، لا يؤدي ترك الهاتف الذكي متصلاً بالشاحن طوال الليل إلى انفجاره أو تلفه الفوري؛ إذ تزوّد الشركات المصنّعة أجهزتها الحديثة بدوائر حماية ذكية تفصل التيار الكهربائي تلقائياً فور بلوغ البطارية نسبة 100%. غير أن بقاء الجهاز متصلاً بمصدر الطاقة لساعات طويلة يفرض إجهاداً تقنياً متواصلاً، ينعكس سلباً على كفاءة البطارية وعمرها الافتراضي على المدى البعيد.

فخ «الشحن التدريجي»

تتوقف عملية الشحن فور امتلاء البطارية، إلا أن استهلاك الهاتف لجزء ضئيل من طاقته (نحو 1%) لتشغيل التحديثات والعمليات في الخلفية يدفع الشاحن إلى معاودة ضخ الطاقة مجدداً. وتُعرف هذه العملية تقنياً بـ«الشحن التدريجي المستمر» وهي دورة متكررة تُبقي البطارية تحت جهد كهربائي مرتفع لفترات مطوّلة، مما يسرّع من استنفاد دورات الشحن الكاملة المقررة لها.

الحرارة.. العدو الأول للبطارية

تُصنّف درجات الحرارة المرتفعة بوصفها التهديد الأكبر لبطاريات الليثيوم أيون. ويولّد بقاء الهاتف قيد الشحن لساعات طويلة حرارة إضافية، تتفاقم خطورتها في حال وضع الجهاز تحت الوسادة أو داخل غطاء حماية سميك يعيق تبديد السخونة، الأمر الذي يؤدي تدريجياً إلى إتلاف الخلايا الداخلية وتقليص قدرتها على الاحتفاظ بالطاقة.

حلول برمجية للحد من الضرر

استجابةً لهذه التحديات، طوّرت شركات التكنولوجيا أنظمة برمجية متقدمة لإطالة عمر البطاريات، أبرزها:

الشحن المحسّن : تقنية تعتمد على الذكاء الاصطناعي لدراسة أنماط نوم المستخدم؛ حيث تشحن البطارية سريعاً حتى مستوى 80%، ثم توقف الشحن مؤقتاً، لتستكمل النسبة المتبقية قبيل موعد الاستيقاظ المعتاد مباشرة.

تقنية تعتمد على الذكاء الاصطناعي لدراسة أنماط نوم المستخدم؛ حيث تشحن البطارية سريعاً حتى مستوى 80%، ثم توقف الشحن مؤقتاً، لتستكمل النسبة المتبقية قبيل موعد الاستيقاظ المعتاد مباشرة. تحديد سقف الشحن: ميزة تتيح للمستخدمين برمجة النظام لإيقاف الشحن نهائياً عند مستويات 80% أو 85%، بهدف تقليل الضغط الكهربائي والحفاظ على استقرار البطارية.

إرشادات وقائية لإطالة عمر البطارية

يوصي خبراء التقنية باتباع مجموعة من الممارسات اليومية لضمان أطول عمر تشغيلي ممكن للبطارية، تشمل: