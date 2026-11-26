أطلق محمد السيد، عضو مجلس نقابة الصحفيين، استغاثة للمساعدة في العثور على الشاب كيرلس أديب حلمي عوض الله، من قرية طنط الجزيرة بمركز طوخ بمحافظة القليوبية، بعد اختفائه في أعقاب حادث حريق الطريق الدائري بمنطقة الوراق.

استغاثة مواطن

ونشر محمد السيد صورة للشاب عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، موضحًا أن كيرلس كان في طريق عودته إلى منزله عقب انتهاء عمله، مستقلًا سيارة تابعة لخدمة أوبر من مول مصر في اتجاه موقف كلية الزراعة، برفقة مهندس زميل له في العمل، عبر الطريق الدائري.

وأوضح أن الشابين اضطرا إلى مغادرة السيارة ومحاولة الهروب من موقع الحادث، عقب اندلاع حريق الطريق الدائري بالوراق، مشيرًا إلى العثور على زميل كيرلس ضمن المصابين، بينما لم يتم العثور على كيرلس حتى الآن.

وناشد عضو مجلس نقابة الصحفيين المواطنين ممن لديهم أي معلومات عن الشاب أو يتعرفون على صورته، سرعة التواصل مع أسرته للمساعدة في الوصول إليه والاطمئنان عليه.

وخصصت الأسرة رقم الهاتف 01224820565 لتلقي أي معلومات بشأن مكان كيرلس، كما أرفق محمد السيد صورة شخصية له وأخرى أثناء خروجه من عمله في يوم الحادث، مطالبًا الجميع بالمساعدة في العثور عليه، داعيًا الله أن يعود إلى أسرته سالمًا.

تفاصيل حادث حريق الطريق الدائري بالوراق

وشهد الطريق الدائري بمنطقة الوراق بمحافظة الجيزة اندلاع حريق هائل، عقب اشتعال سيارة نقل محملة بالمواد البترولية، ما أدى إلى امتداد النيران إلى عدد من السيارات والدراجات البخارية الموجودة بمحيط الحادث، وتفحم عدد كبير من المركبات.

وأسفرت التقديرات المبدئية للحادث عن وفاة 30 شخصًا وإصابة 25 آخرين، إلى جانب تفحم 27 مركبة، ما بين سيارات ودراجات بخارية، وسط تحرك عاجل من الأجهزة المعنية للتعامل مع تداعيات الحادث ونقل المصابين.

وتواصل الجهات المختصة حصر الأعداد النهائية للضحايا والمصابين، وفحص جميع التلفيات والخسائر التي خلفها الحادث، للوقوف على كافة الظروف والملابسات المحيطة بوقوعه، وتحديد أسباب الحريق والمسؤول عن الحادث.