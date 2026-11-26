نعت الفنانة يسرا ضحايا حادث حريق الطريق الدائري بمنطقة الوراق، الذي أسفر عن وفاة وإصابة العشرات، معربة عن حزنها الشديد ومواساتها لأسر الضحايا، وداعية الله أن يتغمد المتوفين بواسع رحمته ويمنح المصابين الشفاء العاجل.

حادث الوراق

وكتبت يسرا عبر صفحتها الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: «بقلوب يملؤها الحزن والأسى، نتقدم بخالص العزاء والمواساة لأسر ضحايا حادث الوراق الأليم، ونسأل الله أن يتغمد الضحايا بواسع رحمته، وأن يمنّ على المصابين بالشفاء العاجل.. لا توجد كلمات كافية لمواساة قلب فقد عزيزًا».

تفاصيل حادث حريق الطريق الدائري بالوراق

وشهد الطريق الدائري بمنطقة الوراق بمحافظة الجيزة اندلاع حريق هائل، عقب اشتعال سيارة نقل محملة بالمواد البترولية، ما أدى إلى امتداد النيران إلى عدد من السيارات والدراجات البخارية الموجودة بمحيط الحادث، وتفحم عدد كبير من المركبات.

وأسفرت التقديرات المبدئية للحادث عن وفاة 30 شخصًا وإصابة 25 آخرين، إلى جانب تفحم 27 مركبة، ما بين سيارات ودراجات بخارية، وسط تحرك عاجل من الأجهزة المعنية للتعامل مع تداعيات الحادث ونقل المصابين.

وتواصل الجهات المختصة حصر الأعداد النهائية للضحايا والمصابين، وفحص جميع التلفيات والخسائر التي خلفها الحادث، للوقوف على كافة الظروف والملابسات المحيطة بوقوعه، وتحديد أسباب الحريق والمسؤول عن الحادث.