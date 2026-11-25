في خطوة تستهدف تخفيف الأعباء عن مستخدمي الإنترنت المنزلي في مصر، بدأت الحكومة تطبيق قرار مضاعفة سعة أرخص باقة للإنترنت الأرضي من 50 إلى 100 جيجابايت شهريًا، دون تحميل المواطنين أي زيادة في قيمة الاشتراك، ليحصل المستخدمون على ضعف سعة الإنترنت بالسعر نفسه.

ويأتي القرار تنفيذًا لتوصيات منتدى مصر 2026، وفي إطار توجيهات الدولة بتوسيع نطاق الاستفادة من خدمات الاتصالات والتحول الرقمي، خاصة مع تزايد اعتماد المواطنين على الإنترنت في العمل والدراسة وإنجاز الخدمات الحكومية الإلكترونية.

باقة 100 جيجا بدلًا من 50

أصدر الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات تعليمات تنفيذية لشركات الاتصالات ومقدمي خدمات الإنترنت الثابت، تقضي بمضاعفة سعة الباقة الأساسية التي كانت تبلغ 50 جيجابايت شهريًا لتصبح 100 جيجابايت، مع تثبيت قيمة الاشتراك عند 150 جنيهًا قبل إضافة الضرائب.

وبعد احتساب ضريبة القيمة المضافة بنسبة 14%، يصل إجمالي قيمة الاشتراك الشهري إلى 171 جنيهًا، دون أي زيادة إضافية مقابل مضاعفة السعة.

وبدأ تطبيق القرار رسميًا اعتبارًا من 1 نوفمبر 2026، ليستفيد عملاء شركات الإنترنت الأرضي العاملة في السوق المصرية من السعة الجديدة.

ما أرخص باقة إنترنت منزلي في مصر؟

تعد باقة الـ100 جيجابايت هي الباقة الأساسية والأقل سعرًا ضمن الباقات التي شملها القرار، وتأتي تفاصيلها كالتالي:

سعة الباقة: 100 جيجابايت شهريًا.

السعر قبل الضريبة: 150 جنيهًا.

ضريبة القيمة المضافة: 21 جنيهًا.

إجمالي الاشتراك الشهري: 171 جنيهًا.

السعة السابقة: 50 جيجابايت.

الزيادة في السعة: 100% دون زيادة في السعر.

وبذلك يحصل المواطن على ضعف حجم الإنترنت الذي كان يحصل عليه سابقًا مقابل قيمة الاشتراك نفسها.

4 شركات تستفيد من قرار مضاعفة باقة الإنترنت

يشمل القرار شركات الاتصالات الأربع العاملة في سوق الإنترنت الثابت بمصر، وهي:

الشركة المصرية للاتصالات WE. فودافون مصر. أورنج مصر. إي آند مصر.

ويستهدف القرار توحيد الاستفادة من مضاعفة الباقة الأساسية لدى مقدمي خدمات الإنترنت الثابت، بما يتيح للمشتركين الحصول على سعة أكبر دون تحمل أعباء مالية إضافية.

لماذا قررت الحكومة مضاعفة الباقة بدلًا من خفض سعرها؟

جاء القرار استجابة لشكاوى عدد من مستخدمي الإنترنت المنزلي بشأن سرعة نفاد الباقات الشهرية، خاصة الباقة الأساسية التي أُطلقت في مايو 2026 بسعة 50 جيجابايت مقابل 150 جنيهًا قبل الضريبة.

ومع تزايد استخدام الإنترنت في مشاهدة المحتوى الرقمي، والتعليم عن بُعد، والعمل من المنزل، فضلًا عن الاعتماد المتزايد على الخدمات الحكومية الإلكترونية، أصبحت الحاجة إلى توفير سعات أكبر أمرًا ضروريًا للعديد من الأسر المصرية.

وتستهدف هذه الخطوة دعم الشمول الرقمي، وتسهيل وصول المواطنين إلى الخدمات الإلكترونية، وتوفير بدائل أكثر ملاءمة لأصحاب الاستهلاك المحدود والمتوسط.

هل تشمل الزيادة جميع باقات الإنترنت المنزلي؟

القرار الحالي يستهدف الباقة الأساسية التي كانت تبلغ 50 جيجابايت، لتصبح 100 جيجابايت بالسعر نفسه، ولا يعني ذلك مضاعفة سعة جميع الباقات الأخرى أو خفض أسعارها.

وتظل الباقات الأعلى سعة خاضعة للأسعار والأنظمة المعلنة من كل شركة، وفقًا لنوع الاشتراك والسرعة المتاحة للخط الأرضي.

كيف يستفيد المشتركون من الباقة الجديدة؟

يمكن للمشتركين متابعة تفاصيل الباقة الأساسية الجديدة من خلال تطبيق الشركة المقدمة للخدمة أو التواصل مع خدمة العملاء، للتأكد من ظهور سعة الـ100 جيجابايت على حساباتهم.

كما يمكن للمستخدمين الذين ما زالوا على نظام الـ50 جيجابايت الاستفسار من شركاتهم عن تفعيل السعة الجديدة، دون الحاجة إلى دفع قيمة إضافية مقابل مضاعفة حجم الباقة.