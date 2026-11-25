عقد المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، اجتماعًا مع ناصر اليافعي، رئيس شركة أركيوس إنرجي، والوفد المرافق له، لبحث خطط الشركة للتوسع في استثماراتها بالسوق المصرية، ومتابعة الموقف التنفيذي لمشروعاتها الحالية، واستعراض الفرص الاستثمارية الجديدة في أنشطة البحث والاستكشاف وتنمية وإنتاج الغاز.

حضر اللقاء المهندس سيد سليم، العضو المنتدب التنفيذي للشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية «إيجاس»، والمهندس ثروت الجندي، رئيس الإدارة المركزية لإنتاج الزيت الخام والمشرف على إنتاج الغاز بالوزارة، وكل من المهندس إيهاب سامي جرجس، الرئيس التنفيذي للعمليات والشؤون الفنية، والسيدة كاترينا بابالكسندري، الرئيس التنفيذي للشؤون المالية بشركة أركيوس إنرجي.

وأكد المهندس كريم بدوي أهمية الشراكة مع شركة أركيوس إنرجي، باعتبارها نموذجًا للتعاون المثمر مع شركاء الاستثمار في قطاع البترول، مشيدًا بالتزام الشركة بخططها الاستثمارية والتوسع في أنشطتها بمصر، والتي تستهدف تنمية حقل غاز هارماتان، وتنفيذ أعمال الحفر والاستكشاف بالمياه العميقة في البحر المتوسط، إلى جانب عدد من المشروعات الأخرى.

وأشار الوزير إلى أن التحسن الذي شهده مناخ الاستثمار بقطاع البترول، وتسوية مستحقات شركاء الاستثمار والانتظام في سداد الفواتير الشهرية، أسهما في تعزيز ثقة الشركات العالمية في قطاع البترول المصري، وتشجيعها على اتخاذ قرارات استثمارية جديدة والتوسع في أنشطتها، بما يدعم زيادة البحث والاستكشاف والإنتاج.

وشدد الوزير على الاستمرار في تهيئة بيئة استثمارية جاذبة وتنافسية، وتعزيز الشراكة مع الشركات العالمية، وتوفير أوجه الدعم والتنسيق اللازمين لتسريع تنفيذ المشروعات، مؤكدًا أن زيادة الاستثمارات والإنتاج المحلي من الغاز الطبيعي تمثل أولوية لدعم أمن الطاقة، وتقليل الاستيراد، وخفض الأعباء على الاقتصاد المصري.

ومن جانبه، استعرض السيد ناصر اليافعي برنامج استثمارات الشركة وموقف تقدم مشروعاتها في مصر، موضحًا أنه من المستهدف ضخ استثمارات تقدر بنحو مليار دولار خلال عام 2027، مضيفًا أن مشروع حقل هارماتان يستهدف بدء الإنتاج قبل منتصف عام 2028، بمعدل 200 مليون قدم مكعب غاز يوميًا، مشيرًا إلى نجاح التعاون مع قطاع البترول في تسريع الجدول الزمني لتنفيذ المشروع والتغلب على التحديات، بما يدعم تقليل المدة اللازمة لوضعه على خريطة الإنتاج.

كما استعرض اليافعي خطط الشركة لحفر بئرين استكشافيتين بالمياه العميقة بالبحر المتوسط، هما «أتول LX» و«نوفرت»، لاستهداف موارد من الغاز تُقدر بنحو 3 إلى 4 تريليونات قدم مكعب، موضحًا أن الشركة تستهدف ضخ استثمارات إضافية لتنفيذ أعمال الحفر الفترة المقبلة، في إطار خططها لتعزيز أنشطتها الاستكشافية والاستفادة من الإمكانات الواعدة لموارد الغاز في مصر.

وفي ختام اللقاء، أشاد رئيس أركيوس إنرجي بالتعاون مع وزارة البترول والثروة المعدنية، والجهود المبذولة لتحسين مناخ الاستثمار وتعزيز جاذبية القطاع أمام الشركات العالمية، مؤكدًا أن انتظام سداد مستحقات الشركاء الأجانب أسهم في دعم قدرة الشركة على تدبير التمويلات اللازمة والمضي قدمًا في تنفيذ خططها الاستثمارية، معربًا عن تطلع الشركة إلى مواصلة التوسع في مصر وتسريع تنفيذ مشروعات التنمية والاستكشاف بالتعاون مع قطاع البترول.