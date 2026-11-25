شن عماد متعب، نجم الأهلي ومنتخب مصر السابق، هجومًا على اختيارات النادي الأهلي الفنية، عقب قرار رحيل المغربي الحسين عموتة، المدير الفني السابق للفريق، مؤكدًا أن الأزمة لا تتعلق بالمدرب وحده، ولكن تمتد إلى المسؤولين عن اختياره والتعاقد معه.

وقال عماد متعب، في تصريحات تلفزيونية عبر قناة أون سبورت، إن الأهم من الحديث عن رحيل عموتة هو معرفة المسؤول عن اختياره، والأسس التي استند إليها النادي في التعاقد معه، ومدى تناسب أسلوبه الفني مع شخصية الأهلي وطريقة لعبه المعتادة.

وأضاف متعب أن عموتة قد يكون مدربًا جيدًا، لكنه يرى أن أسلوبه ربما يناسب ناديا آخر، وليس الأهلي، متسائلًا عن أسباب اختيار مدير فني لا تتوافق طريقة لعبه مع هوية الفريق الأحمر.

وانتقد نجم الأهلي السابق الأداء الذي ظهر به الفريق خلال الفترة الماضية، مشيرًا إلى أن الأهلي اعتاد على فرض أسلوبه داخل الملعب، وليس التراجع وانتظار المنافس أو الاكتفاء برد الفعل.

وأكد متعب أنه لم يشاهد الأهلي بهذا الشكل على مدار سنوات طويلة، في ظل غياب الشكل الفني والطعم والهوية والشخصية، معتبرًا أن ما يقدمه الفريق لا يتناسب مع تاريخه وإمكاناته.

ولم تتوقف انتقادات متعب عند الجهاز الفني، حيث أشار إلى وجود تحفظات كبيرة لديه على بعض اللاعبين، لكنه فضل عدم الكشف عن أسمائهم، قائلًا: «خليني ساكت».

وكان النادي الأهلي قد أعلن رسميًا توجيه الشكر إلى الحسين عموتة وجهازه المعاون، في ضوء الرؤية المقدمة من ياسين منصور، نائب رئيس النادي، وسيد عبد الحفيظ، عضو مجلس الإدارة والمكلفين بالإشراف على ملف الكرة.

ومن المنتظر أن يطرح ياسين منصور وسيد عبد الحفيظ البدائل المرشحة لتولي القيادة الفنية للفريق خلال الفترة المقبلة، تمهيدًا للاستقرار على المدير الفني الجديد.

وجاء قرار رحيل عموتة عقب خسارة الأهلي أمام بيراميدز بهدفين دون رد، في المباراة التي جمعتهما على استاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة التاسعة من الدوري المصري الممتاز.

وبهذه النتيجة، تجمد رصيد الأهلي عند 20 نقطة ليتراجع إلى المركز الثالث، بعدما رفع بيراميدز رصيده إلى 27 نقطة في صدارة جدول الترتيب، بينما وصل الزمالك إلى 22 نقطة عقب فوزه على الجونة بهدفين مقابل هدف.

موعد مباراة الأهلي القادمة

ويستعد الأهلي لمواجهة أول أغسطس الأنجولي، الأحد المقبل، ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية، في المباراة المقرر إقامتها على استاد القاهرة الدولي في السادسة مساءً بتوقيت القاهرة.

ويأمل الفريق الأحمر في تحقيق الفوز وحصد أول ثلاث نقاط في مشواره بالبطولة، من أجل تجاوز آثار الخسارة الأخيرة أمام بيراميدز وبدء مرحلة جديدة بعد رحيل الجهاز الفني السابق.