أعلن النادي الأهلي عن تسلم سامي قمصان قيادة الفريق الأول لكرة القدم بعد تكليفه بالمهمة خلفا لـ الحسين عموته الذي تمت إقالته.

وعبر قمصان عن امتنانه الشديد لناديه، وأنه لم يكن بمقدوره إلا تلبية نداء الأهلي أيا كان الموقع الذي يشغله، هذا وسوف يواصل قمصان العمل مع الجهاز الفني عند التعاقد مع مدير فني أجنبي.

في سياق أخر كشف مصدر داخل النادي الأهلي، عن بدء التواصل مع السويسري فلاديمير بيتكوفيتش المدير الفني السابق لمنتخب الجزائر، استعدادا لتوليه المهمة خلفا للحسين عموته الذي تمت اقالته عقد الخسارة من بيراميدز بنتيجة 2-0 في بطولة الدوري.

وأوضح المصدر ، أن بعض الوسطاء تواصلوا مع وكيل أعمال بيتكوفيتش لاستطلاع رأيه حول تدريب الأهلي خلال الفترة المقبلة وأبدى المدرب موافقة مبدأية.

وأضاف المصدر، أن المدير الفني السابق للجزائر تلقى عرضا لتدريب منتخب غانا خلال الفترة المقبلة، لكنه رحب بعرض الأهلي على أن يتم حسم الموقف خلال الأيام المقبلة.

مسيرة بيتكوفيتش المرشح لتدريب الأهلي

وسبق للسويسري تدريب منتخب الجزائر و منتخب سويسرا ولاتسيو الايطالي ويونج بويز السويسري.

وصل بيتكوفيتش، مع منتخب سويسرا لدور الـ 16 من بطولة كأس العالم 2018 كما وصل لدور ربع نهائي اليورو في 2020 كما توج بكأس إيطاليا مع لاتسيو الإيطالي في 2013.

ومع منتخب الجزائر نجح السويسري في الوصول الدور ربع نهائي كأس الأمم الأفريقية 2025 وتأهل لكأس العالم 2026 وخرج من دور الـ 32.