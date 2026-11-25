انتقد عماد متعب، نجم الأهلي ومنتخب مصر السابق، توقيت قرار رحيل المغربي الحسين عموتة عن القيادة الفنية للفريق الأحمر، مؤكدًا أن إدارة النادي تأخرت في اتخاذ هذه الخطوة، وكان من الأفضل حسم الملف منذ فترة مبكرة.

وقال عماد متعب، خلال تصريحات تلفزيونية عبر قناة أون سبورت، إن قرار رحيل عموتة جاء متأخرًا من وجهة نظره، مشيرًا إلى أن المدير الفني المغربي تولى المسؤولية منذ بداية فترة الإعداد، وكان صاحب الاختيارات الفنية والتعاقدات الخاصة بالفريق.

وأوضح نجم الأهلي السابق أن الفريق بدأ الموسم بأداء غير مقنع، دون وجود شكل فني واضح أو هوية مميزة داخل الملعب، رغم حصول الجهاز الفني على الوقت الكافي للعمل وتجهيز اللاعبين.

وأضاف متعب أن فترة التوقف الطويلة التي شهدتها المنافسات، وامتدت إلى 21 يومًا، كانت فرصة مهمة أمام الجهاز الفني لإعادة ترتيب أوراق الفريق وتصحيح الأخطاء وتحسين الأداء.

وأشار إلى أن عودة الأهلي من فترة التوقف لم تشهد أي تطور ملحوظ في مستوى الفريق، واستمرت المشكلات الفنية كما هي، وهو ما كان يستوجب اتخاذ قرار الرحيل في ذلك التوقيت، بدلًا من الانتظار حتى تفاقم الأوضاع.

كان النادي الأهلي قد أعلن رسميًا توجيه الشكر إلى الحسين عموتة وجهازه المعاون، عن الفترة التي تولوا خلالها المسؤولية الفنية للفريق، في خطوة تمهد لبدء مرحلة جديدة داخل القلعة الحمراء.

وجاء القرار في ضوء الرؤية المقدمة من ياسين منصور، نائب رئيس النادي، وسيد عبد الحفيظ، عضو مجلس الإدارة والمكلفين بالإشراف على ملف الكرة بالنادي، ومن المقرر طرح البدائل المرشحة لتولي القيادة الفنية خلال الفترة المقبلة.

وجاء رحيل عموتة عقب خسارة الأهلي أمام بيراميدز بهدفين دون رد، في المباراة التي جمعت الفريقين على استاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة التاسعة من الدوري المصري الممتاز.

وبهذه النتيجة، تجمد رصيد الأهلي عند 20 نقطة ليتراجع إلى المركز الثالث، بينما رفع بيراميدز رصيده إلى 27 نقطة، واحتل الزمالك المركز الثاني برصيد 22 نقطة عقب فوزه على الجونة بهدفين مقابل هدف.

موعد مباراة الأهلي القادمة

ويستعد الأهلي لمواجهة أول أغسطس الأنجولي، الأحد المقبل، ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية، في السادسة مساءً بتوقيت القاهرة، على استاد القاهرة الدولي.

ويأمل الفريق الأحمر في تحقيق الفوز وحصد أول ثلاث نقاط في مشواره بالبطولة، من أجل استعادة الثقة وتجاوز آثار الخسارة الأخيرة أمام بيراميدز، وبدء مرحلة جديدة بعد رحيل الجهاز الفني السابق.