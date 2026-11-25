أعلن الجيش الأوكراني استهداف مصفاة كويبيشيف النفطية في مقاطعة سامارا الروسية.

وفي وقت لاحق ؛ ذكرت مصادر مطلعة أن الجيش الأوكراني أوقف ضرباته على مصافي النفط الروسية بعد أسابيع من الضغوط التي مارسها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، والتي زعزعت ثقة كييف في الدعم الأمريكي.

هدنة غير رسمية

وذكرت المصادر أن "هذه الهدنة غير الرسمية، التي يُتوقع أن تستمر إلى ما بعد انتخابات التجديد النصفي الأمريكية وربما تمتد لفترة أطول خلال نوفمبر، بدأت في وقت مبكر من الأسبوع الماضي في ذروة أزمة في العلاقات الأمريكية الأوكرانية".

وفي المقابل ؛ أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم "الأربعاء"، أن القوات الروسية استهدفت سفينة شحن في ميناء تشورنومورسك الأوكراني، خلال هجوم قالت إنه يأتي في إطار العمليات العسكرية المستمرة ضد مواقع ومنشآت تستخدمها القوات الأوكرانية.

ونقلت الوزارة أن السفينة المستهدفة كانت تُستخدم في نقل الإمدادات إلى الجيش الأوكراني، مشيرة إلى أن استهدافها يأتي ضمن الجهود الرامية إلى تعطيل خطوط الإمداد العسكرية للقوات الأوكرانية.