مع انخفاض درجات الحرارة ودخول فصل الشتاء، يعتقد البعض أن استخدام واقي الشمس لم يعد ضروريًا، خاصة مع غياب أشعة الشمس المباشرة، إلا أن العناية بالبشرة تتطلب الاستمرار في اتباع إجراءات الحماية على مدار العام، وليس خلال فصل الصيف فقط، وهو ما أكده الدكتور عاصم فرج، أستاذ الجلدية والتجميل، مشددًا على أهمية الانتظام في استخدام واقي الشمس وتجديده للحفاظ على صحة البشرة.

واقي الشمس ضرورة طوال العام

أكد الدكتور عاصم فرج أهمية الاستمرار في استخدام واقي الشمس خلال فصل الشتاء، وعدم التوقف عنه بسبب انخفاض درجات الحرارة أو غياب أشعة الشمس المباشرة.

وأوضح، خلال لقائه ببرنامج «الستات ما يعرفوش يكدبوا»، المذاع عبر شاشة «سي بي سي»، أن استخدام واقي الشمس لا يقتصر على فصل الصيف، بل يجب الالتزام به خلال الشتاء أيضًا، مشيرًا إلى ضرورة إعادة استخدامه كل ثلاث ساعات للحفاظ على فاعليته.

علاقة واقي الشمس بعلاج البهاق

وفي سياق حديثه عن علاج البهاق، أشار أستاذ الجلدية والتجميل إلى أن استخدام واقي الشمس يمثل أحد العناصر المهمة ضمن الخطوات المرتبطة بالعلاج، لافتًا إلى أن الانتظام في استعماله قد يساعد في تحسين النتائج العلاجية، وهو ما يعزز أهمية الالتزام بتعليمات العناية بالبشرة وعدم إهمال وسائل الحماية من أشعة الشمس.